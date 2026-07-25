Στην Ιταλία μεταδίδουν ότι ο ΟΦΗ είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να αποκτήσει τον Δημήτρη Νικολάου από τη Παλέρμο.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την ενίσχυση του σε όλες τις γραμμές ενόψει της νέας, απαιτητικής σεζόν και το όνομα του Δημήτρη Νικολάου φαίνεται πως έχει πέσει στο μεταγραφικό τραπέζι του κλαμπ.

Αυτό υποστηρίζει η «ilovepalermocalcio», η οποία αναφέρει ότι οι Κρητικοί έχουν ψηλά στη λίστα τους τον 27χρονο στόπερ της Παλέρμο και μάλιστα βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ενώ πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μπάρι με την οποία μέτρησε 26 συμμετοχές στη Serie B ενώ βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα τα τελευταία 7,5 χρόνια όταν και πουλήθηκε από τον Ολυμπιακό στην Έμπολι αντί 4 εκατ. ευρώ.