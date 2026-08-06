Αντίπαλοι ΟΦΗ: Προς Σόφια οι Κυπελλούχοι, 3-0 η ΤΣΣΚΑ τη Μακάμπι

Βασίλης Μπαλατσός
Αντίπαλοι ΟΦΗ: Προς Σόφια οι Κυπελλούχοι, 3-0 η ΤΣΣΚΑ τη Μακάμπι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας νίκησε την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Μπατούμι με 3-0 και είναι το απόλυτο φαβορί για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στη League Phase του Europa League.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφας πήρε «διπό» στο Μπατούμι που τη φέρνει με το... 1,5 πόδι στον δρόμο του ΟΦΗ. Οι Κυπελλούχοι Βουλγαρίας «πάτησαν» την τυπικά γηπεδούχο Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-0 και είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στα Play Offs του Europa League, όπου «περιμένουν» οι Κυπελλούχοι Ελλάδας.

Οι φιλοξενούμενοι ανοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό με τον Εμπόνγκ και στο 29' ο Γκοντόι διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του, έπειτα από ασίστ του Πίττα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90' ο Ζβάρτς.

Η ρεβάνς της Σόφιας θα γίνει στις 13 Αυγούστου στις 21:00, όπου και θα οριστικοποιηθεί ο αντίπαλος του ΟΦΗ, με την ΤΣΣΚΑ να έχει τεράστιο προβάδισμα.

Δείτε Επίσης

ΟΦΗ: To προφίλ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας
image

Το πρώτο ματς του Ομίλου θα γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, στις 27/8, εκτός έδρας.

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μελίκα - Μπεν Χέμο, Σλόμο, Καμαρά, Ροσέν - Σαχάρ, Σισοκό, Νόι, Πέρετζ - Βαρέλα, Αμπού Φαρκί.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπούκοβ - Μαρτίνο, Ροντρίγκεζ, Ιβάνοβ, Παστόρ - Ζορντάο, Γκαμπμίν - Πίττας, Σένσι, Εμπόνγκ - Γοδόι.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα