Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας νίκησε την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Μπατούμι με 3-0 και είναι το απόλυτο φαβορί για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στη League Phase του Europa League.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφας πήρε «διπό» στο Μπατούμι που τη φέρνει με το... 1,5 πόδι στον δρόμο του ΟΦΗ. Οι Κυπελλούχοι Βουλγαρίας «πάτησαν» την τυπικά γηπεδούχο Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-0 και είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στα Play Offs του Europa League, όπου «περιμένουν» οι Κυπελλούχοι Ελλάδας.

Οι φιλοξενούμενοι ανοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό με τον Εμπόνγκ και στο 29' ο Γκοντόι διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του, έπειτα από ασίστ του Πίττα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90' ο Ζβάρτς.

Η ρεβάνς της Σόφιας θα γίνει στις 13 Αυγούστου στις 21:00, όπου και θα οριστικοποιηθεί ο αντίπαλος του ΟΦΗ, με την ΤΣΣΚΑ να έχει τεράστιο προβάδισμα.

Το πρώτο ματς του Ομίλου θα γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, στις 27/8, εκτός έδρας.

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μελίκα - Μπεν Χέμο, Σλόμο, Καμαρά, Ροσέν - Σαχάρ, Σισοκό, Νόι, Πέρετζ - Βαρέλα, Αμπού Φαρκί.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπούκοβ - Μαρτίνο, Ροντρίγκεζ, Ιβάνοβ, Παστόρ - Ζορντάο, Γκαμπμίν - Πίττας, Σένσι, Εμπόνγκ - Γοδόι.