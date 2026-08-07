Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε πως θα μπει τσάρτερ για το ταξίδι για τη ρεβάνς των Play Offs του Europa League, με το ταξίδι να κοστολογείται από 790 ή 880 ευρώ.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΟΦΗ αρχίζει και δεδομένα θα κρατήσει μέχρι το τέλος του έτους, καθώς ανεξαρτήτως αποτελέσματος στα Play Offs του Europa League έχει εξασφαλισμένη θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού θα συνεχίσει στο Conference League.

Οι Κρητικοί θα διεκδικήσουν ακόμα μια υπέρβαση με την πρόκριση τους στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA και θα χρειαστούν τη στήριξη των Ομιλιτών τόσο στο πρώτο ματς στο Παγκρήτιο, όσο και στη ρεβάνς, το οποίο θα γίνει εκτός έδρας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος θα βάλει τσάρτερ για τους φίλους της ομάδας. Στο πακέτο περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια, οι φόροι αεροδρομίου, όλες οι μεταφορές με πούλμαν (προς ξενοδοχείο /από/προς το στάδιο/ προς αεροδρόμιο για την επιστροφή), με διαμονή είτε σε δίκλινο δωμάτιο στην τιμή των 790 ευρώ ή σε μονόκλινο στην τιμή των 880 ευρώ. Το εισιτήριο του αγώνα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου, αλλά είναι εξασφαλισμενο. Φυσικά αυτή η τιμή αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο ταξίδι.

Θυμίζουμε πως επικρατέστερος προορισμός είναι η Σόφια μετά την «τριάρα» της ΤΣΣΚΑ στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, σε συνεργασία με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, Aktina Travel Group, σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις μέλος της ευρωπαϊκής αποστολής, ταξιδεύοντας μαζί με την ομάδα σε κάθε εκτός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση της σεζόν 2026-27!

Ζήσε την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία στο πλευρό των παικτών, από την αναχώρηση από το Ηράκλειο, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα.

Το πρώτο ταξίδι θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου, για τη ρεβάνς των playoffs του Europa League!

Το charter θα απογειώνεται από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» Ηρακλείου το πρωί της παραμονής του εκάστοτε αγώνα και θα αναχωρεί για την Κρήτη μετά τη λήξη του.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια, οι φόροι αεροδρομίου, όλες οι μεταφορές με πούλμαν (προς ξενοδοχείο /από/προς το στάδιο/ προς αεροδρόμιο για την επιστροφή), με διαμονή είτε σε δίκλινο δωμάτιο στην τιμή των 790 ευρώ ή σε μονόκλινο στην τιμή των 880 ευρώ. Το εισιτήριο του αγώνα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου, αλλά είναι εξασφαλισμένο.

Προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-27, με τη λογική first come, first served.

Μη χάσεις τη θέση σου στην απόλυτη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική εμπειρία!

Δηλώσεις συμμετοχής στο: [email protected]

Τηλ. 210 9002617 -210 9002629».