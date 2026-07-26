Παναθηναϊκός: Η Πάκσι έριξε τεσσάρα στη Φερεντσβάρος
Η Πάκσι τρία βράδια μετά την εντός έδρας ήττα της με 2-1 από τον Παναθηναϊκό για τον β' προκριματικό γύρο του Conference League, φιλοξένησε τη δευτεραθλήτρια Φερεντσβάρος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και την διέλυσε με 4-2, ενώ βρέθηκε να χάνει 1-2!
Μία νίκη ψυχολογίας για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, ο οποίος βέβαια είναι ανώτερος και στη ρεβάνς θα πρέπει να παίξει σοβαρά και να είναι αποτελεσματικός για να μην έχει πρόβλημα να σφραγίσει την πρόκριση. Να θυμίσουμε ότι η ρεβάνς με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ στις 30 Ιουλίου θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ. Στη μεγάλη νίκη της Πάκσι ήταν πρωταγωνιστές οι Σάλαϊ, Πέτο με δύο γκολ ο καθένας.
Να σημειωθεί ότι η Πάκσι είχε πέντε αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στο τριφύλλι. Στο 18' ο Ντέλε άνοιξε το σκορ για τη Φερεντσβάρος σε ασίστ του Νάγκι, αλλά ο Πέτο στο 23' ισοφάρισε για την Πάκσι, έπειτα από ασίστ τοτ Σάλαϊ. Στο 32' οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα με γκολ του Μπότκα.
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Η Πάκσι από εκείνο το σημείο κυριάρχησε. Είχε και πάλι απάντηση και στο 41' σε ασίστ του Χάραστι, ο Σάλαι έκανε το 2-2.
Στο 55' ο Σάλαϊ πέτυχε το 3-2 για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού και ο Πέτο στο 59' σημείωσε το 4-2 που ήταν και το τελικό σκορ!
Η σύνθεση της Πάκσι (Γκιόργκι Μπόγκναρ): Κόβατσικ, Βέσεϊ, Βας, Γκιόρφι, Σεκζάρντι, Ζέκε, Πέτο (75' Χαν), Χόρβαθ (75' Μπάλογκ), Παπ, Σάλαϊ (68' Μπόντε), Χάραστι (62' Βιντέκερ).
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