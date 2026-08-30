Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν τους Λούζα και Κάνγκουα για πρώτη φορά.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο του ματς στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Λεβαδειακό, που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα (31/08-19:30) στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, παρόντος μάλιστα και του μεγαλομετόχου της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζου, που παρακολούθησε δια ζώσης την τελευταία προπόνηση.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά σε αποστολή της ομάδας τον νεοαποκτηθέντα, Ιμράν Λούζα, που έκανε και την πρώτη του προπόνηση στα πράσινα καθώς και τον Κινγκς Κάνγκουα, που τόσο καιρό δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Εκτός έμειναν ο Ζαρουρί, οι τραυματίες Τσάπρας και Τσιριβέγια, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν και οι εδώ και καιρό απόντες, Ίνγκασον και Παντελίδης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λούζα, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.