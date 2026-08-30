Την προετοιμασία για το παιχνίδι της Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός με τους Βοιωτούς να υποδέχονται χωρίς σημαντικές απουσίες το «τριφύλλι».

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα με 4-0, ο Λεβαδειακός έχει στραμμένα τα βλέμματα στο ματς της Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό στην Λιβαδειά (19:30). Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και στην συνέχεια ο Κύπριος τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή.

Σε αυτή η μοναδική απουσία είναι Ταξιάρχης Φίλων με τον Λεβαδειακό να είναι πάνοπλος απέναντι στο «τριφύλλι». Αναλυτικά οι Βοιωτοί ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή (31/8, 19:30) αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής μας βρίσκονται οι: Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Λαμαράνα, Σουτ, Κωστή, Νίκας, Εντιαγέ, Συμελίδης, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Κομπνάν και Οζέγκοβιτς».