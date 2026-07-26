Ο Μανώλης Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό κι επιστρέφει στην Τουρκία, όπου αγωνίστηκε σε Αλάνιασπορ και Τράμπζονσπορ.

Ο Μανώλης Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής μέσος ήταν δεδομένο ότι δεν θα μείνει στο τριφύλλι και υπήρχαν συζητήσεις με τον Άρη, που φάνταζε και το απόλυτο φαβορί, όμως, ο Σιώπης γυρίζει τελικά στην Τουρκία.

Στη γειτονική χώρα να θυμίσουμε ότι έπαιξε σε Αλάνιασπορ και Τράμπζονσπορ. Ο Σιώπης θα παραχωρηθεί ουσιαστικά ως ελεύθερος, όπως συνέβη και με τον Γεντβάι και τις προσεχείς ώρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό, αλλά και τη νέα του ομάδα. Και σ' αυτή την περίπτωση οι πράσινοι θα εξοικονομήσουν ένα σημαντικό ποσό από το συμβόλαιο του Σιώπη, που είχε διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 32χρονος (14/5/94) χαφ με 42 αγώνες κι 1 γκολ στην Εθνική, ήρθε στο τριφύλλι τον Γενάρη του 2024 από την Κάρντιφ και μέτρησε 52 συμμετοχές. Στην Τουρκία με την ομάδα της Τραπεζούντας, όπου είχε συμπαίκτη τον Μπακασέτα κατέκτησε το πρωτάθλημα και είχε 77 αγώνες και 1 ασίστ. Στην Αλάνιασπορ, όπου επίσης συνυπήρξε με τον Μπακασέτα, αλλά και τον Τζαβέλλα είχε 77 παιχνίδια και 4 ασίστ.