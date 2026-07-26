Η προετοιμασία του Ολυμπιακού έλαβε τέλος και ο Δημήτρης Τομαράς επιχειρεί μέσα από το blog του στο Gazzetta έναν μίνι απολογισμό της με βάση τα νέα πρόσωπα της ομάδας.

Έπειτα από δέκα μέρες και 4 φιλικά παιχνίδια με απολογισμό 1 νίκη και 3 ήττες (ως προς το 2ο στάδιο) ο Ολυμπιακός γύρισε τη βάση του τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή. Και βέβαια μετά το διήμερο και... κάτι ρεπό (οι παίκτες του επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης) ο πειραϊκός σύλλογος θα επανέλθει στις προπονήσεις επί ελληνικού εδάφους πλέον.

Ήταν μία σειρά ιδιαίτερα δυνατών φιλικών. Και με Άγιαξ και με Άλκμααρ αλλά και με Αντβέρπ. Η Φορτούνα Σιτάρντ ήταν θεωρητικά ένας πιο βατός αντίπαλος αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα οι προπονητές δεν κοιτάζουν τα σκορ αλλά την εικόνα της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός ήταν ιδιαίτερα καλός με τη Φορτούνα, αρκετά ανταγωνιστικός παρά την ήττα από τον Άγιαξ, κάκιστος με μία πολύ πειραματική 11άδα απέναντι στην Αντβέρπ και κακός στο 2ο μέρος με την Άλκμααρ στο τελευταίο χρονικά φιλικό του. Εάν θέλουμε να κάνουμε μία μίνι ανασκόπηση θα εστιάσουμε στους νεοαφιχθέντες βάζοντάς τους σε 2 κατηγορίες. Τους κερδισμένους και τους χαμένους. Πιο συγκεκριμένα το status θα έχει ως εξής:

Οι κερδισμένοι

Μπάλσα Πόποβιτς: Πολύ καλά τα στοιχεία του Σέρβου γκολκίπερ παρά τα 3 γκολ στο φιλικό με την Αντβέρπ. Δυνατός, με καλή σωματοδομή και πολύ καλές τοποθετήσεις και αποκρούσεις. Δεν φτιάχνει παιχνίδι τόσο καλά όσο ο Τζολάκης αλλά το προσπαθεί και με τον Άγιαξ έβγαλε έτοιμο γκολ στον Γιάρεμτσουκ. Έχει κάνει μία πολύ καλή προετοιμασία.

Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς: Δεν είναι ο πιο γρήγορος στόπερ αλλά είναι ένας ψηλός, δυναμικός και επίμονος ως προς τα καθήκοντά του παίκτης. Δεν παρατά ποτέ τις φάσεις και δείχνει εν πρώτοις ιδιαίτερα καλά πράγματα στο γήπεδο ως προς το αμυντικό και το τακτικό σκέλος. Ενδεχομένως να κούμπωνε πιο καλά με τον Ρέτσο ή τον Πιρόλα σε σχέση με τον Κάρμο.

Μανώλης Σάλιακας: Ήρθε ως τελευταίος χρονικά από τα νέα πρόσωπα αλλά μάλλον κερδίζει την... μάχη - πάντα με τα ισχύοντα δεδομένα - έναντι του Μαφέο για την θέση του δεξιού μπακ. Καλά πατήματα, πολύ τρέξιμο στην άμυνα και προσπαθεί να παίξει όλη την πλευρά. Ψάχνει με την μία τους συμπαίκτες του και βοηθά και δημιουργικά και επιθετικά.

Ζότα Σίλβα: Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός δεν ήταν μόνο ότι είχε το χατ τρικ με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Ήταν και η ποιότητα που έβγαζε στις προπονήσεις. Παίκτης - σκόρερ - τεχνίτης και που μπορεί να βοηθήσει και στις στατικές μπάλες. Βλέπει γήπεδο, έχει καλές κινήσεις, σιγουριά και δείχνει το πόσο θέλει να πετύχει.

Ο χαμένος / χαμένοι

Πάμπλο Μαφέο: Πρακτικά εδώ έχουμε μία περίπτωση παίκτη. Ο Ισπανοαργεντίνος δεξιός μπακ έχει φυσικά πίσω του μία καλή διαδρομή στην Ισπανία μόνο που από αυτόν δεν είδαμε καλές αμυντικές αντιδράσεις, τοποθετήσεις και γενικά καλή κάλυψη της θέσης του. Ήταν και ο παίκτης που συνολικά στην προετοιμασία εισέπραξε τις περισσότερες παρατηρήσεις του τεχνικού επιτελείου. Προφανώς και υπάρχει χρόνος αλλά σε αυτήν την προετοιμασία δεν πήγε καλά.

Δεν βάλαμε σε καμία εκ των 2 κατηγοριών τον Γιοέλ Ρόκα. Ήρθε και αυτός πιο αργά στην προετοιμασία και έδειξε κάποια καλά στοιχεία στον αγωνιστικό χώρο ως προς το δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι. Θα χρειαστεί να δώσει βέβαια το κάτι παραπάνω για να ξεπεράσει σε ιεραρχία τους βασικούς - όπως θεωρούνται τώρα - εξτρέμ.

Από τα νέα παιδιά στην Ολλανδία καλά credits παίρνουν περισσότερο ο γκολκίπερ Στουρνάρας, ο στόπερ Κουτσίδης και κυρίως ο χαφ Φίλης. Και φυσικά δίνουν και μία ωραία εικόνα. Είναι ωραίο να βλέπεις νεαρούς Έλληνες στην προετοιμασία.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!