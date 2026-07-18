Ο ανερχόμενος Πόποβιτς ήταν ο MVP από τα νέα μέλη της ομάδας του Ολυμπιακού μετά την ήττα με σκορ 1-0 από τον Αγιαξ. ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ήταν το πρώτο παιχνίδι όπου και ο Πόποβιτς αλλά και ο Σμαϊλοβιτς έπαιζαν βασικοί στον Ολυμπιακό. Παρά την ήττα με σκορ 1-0 από τον Άγιαξ πήραν πολύ καλό βαθμό και ειδικά ο νέος γκολκίπερ των Πειραιωτών που και καλές επεμβάσεις είχε και που δεν είχε και καμία ευθύνη στο γκολ που δέχθηκε. Να δούμε όμως τα νέα πρόσωπα (νέες μεταγραφές) που έπαιξαν στο Άγιαξ – Ολυμπιακός (1-0) μία προς μία:

ΜΠΑΛΣΑ ΠΟΠΟΒΙΤΣ: Πολύ καλό και δυνατό κορμί, ψηλός, κοντρολαρισμένος και με καλές επεμβάσεις στο ενεργητικό του. Πήγε να βγάλει έτοιμο γκολ στον Γιάρεμτσουκ στην ευκαιρία που έχασε στο δεύτερο 45λεπτο. Σοβαρός και με διάθεση να προσφέρει. Ο καλύτερος από τους νέους.

ΖΙΝΕΝΤΙΝ ΣΜΑΪΛΟΒΙΤΣ: Δυναμικός, δυνατός και αποφασιστικός. Δεν είναι το ατού του το να φτιάχνει παιχνίδι από πίσω. Ωστόσο είναι παίκτης εξελίξιμος, μαχητής και που δεν παρατά τις φάσεις. Ιδιαίτερα θετικό το πρόσημό του.

ΠΑΜΠΛΟ ΜΑΦΕΟ: Έχει αποκτηθεί ως ο παίκτης που θα παίξει βασικός δεξιός μπακ. Παίκτης που περισσότερο επικεντρώνεται στα αμυντικά του καθήκοντα παρά στα επιθετικά. Πηγαίνει με δύναμη στις φάσεις και έχει το καλώς εννοούμενο ποδοσφαιρικό θράσος. Είχε την ατυχία να πάει η μπάλα πάνω του και μετά στα δίχτυα στο 1-0 του Άγιαξ. Με αυτό το στοιχείο έχει βρεθεί μέσα σε 2 φάσεις σε φιλικά όπου ο Ολυμπιακός δέχθηκε γκολ.

ΓΙΟΕΛ ΡΟΚΑ: Στο ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού βρέθηκε πολύ κοντά στο να σκοράρει. Καλές κινήσεις στην επίθεση και είχε και τουλάχιστον ένα κερδισμένο φάουλ. Ο Ρόκα έδειξε πολύ καλά στοιχεία με το καλημέρα κυρίως στο κράτημα της μπάλας και το δημιουργικό και επιθετικό σκέλος.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!