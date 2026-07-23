Καντέν Λεκούς: Βόλος - Ο Γάλλος αριστερός μπακ χαφ υπέγραψε συμβόλαιο
Μία ακόμα μεταγραφή πραγματοποίησε ο Βόλος.
Η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε την απόκτησή του Γάλλου αριστερού μπακ χαφ Καντέν Λεκούς. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Γάλλο αριστερού μπακ χαφ Quentin Lecoeuche.
Ο Quentin Lecoeuche αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και εν συνεχεία αναχώρησε για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή.
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Ο Quentin Lecoeuche την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην πολωνική Βίσλα Πλοτσκ όπου κατέγραψε 29 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει κάνει σπουδαία καριέρα φορώντας μεταξύ άλλων τη φανέλα των Καέν, Σαραγόσα, Βαλενσιέν, Αζαξιό, Λοριάν.
Η ΠΑΕ Βόλος καλοσωρίζει τον Quentin Lecoeuche στην οικογένεια της».
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