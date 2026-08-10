Ο ισχυρός άνδρας του Volos Elabet αναφέρθηκε στην ενίσχυση της ομάδας κι έκανε μία παράκληση στους παίκτες...

Ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Volos Elabet στο περιθώριο των αποκαλυπτηρίων των εμφανίσεων της νέας σεζόν, αναφέρθηκε στα μεταγραφικά, αλλά έκανε και μία παράκληση σε τεχνικό τιμ και ποδοσφαιριστές.

«Έχω υψηλές προσδοκίες, να λέτε στους αντιπάλους ελάτε στον Βόλο με...». Ζήτησε μάλιστα να μεταφραστεί η ατάκα του και στους ξένους ποδοσφαιριστές.

Δείτε το βίντεο με την ατάκα του

Στη συνέχεια ο Μπέος μίλησε για τα μεταγραφικά και προανήγγειλε τρεις αφίξεις. Αναλυτικά όσα είπε: «Φέτος η ποδοσφαιρική χρονιά ξεκινά με κάτι διαφορετικό. Τις προηγούμενες χρονιές, υπήρχαν εδώ από 12 μέχρι 15-16 ποδοσφαιριστές. Για να φτάσουμε σήμερα εδώ, να έχουμε 15-16 ποδοσφαιριστές από την περσινή χρονιά και να μην χρειάζεται φέτος να γίνονται τόσες πολλές μεταγραφές που σημαίνει ότι η ομάδα του Βόλου έχει τον κορμό και ψάχνουμε να βρούμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε, για να υπάρχει και ανταγωνισμός. Για αυτό, έχουμε κάνει επιλεκτικές κινήσεις, χωρίς όμως οι μεταγραφές να έχουν ολοκληρωθεί.

Θα γίνουν άλλες τρεις κινήσεις. Η μια έρχεται μεθαύριο, Τρίτη. Δεν την ανακοινώνω, είναι αρχή μου να ανακοινώνεται όταν υπάρχει υπογραφή. Ήδη έχει υπογράψει το προσύμφωνο, έχουν βγει τα εισιτήρια και είναι στις θέσεις που ψάχνουμε. Για τις άλλες δύο, θέλω να πιστεύω πως θα έχουν ολοκληρωθεί έως την ερχόμενη Δευτέρα και να φτάσουμε στην έναρξη του πρωταθλήματος δίνοντας έναν τεράστιο πονοκέφαλο στον προπονητή και στους συνεργάτες του για να επιλέξουν τους καλύτερους 11. Αυτοί θα δώσουν κάτι διαφορετικό φέτος και κάτι καλύτερα. Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, step by step, βήμα-βήμα αυτή η ομάδα κάνει σταθερά βήματα και κάθε χρόνο προσπαθούμε να παίξουμε καλύτερο και πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο».

Ο Μπέος ανακοίνωσε επίσης ότι δύο νεαρά παιδιά των ακαδημιών, ο Αλέξανδρος Γκαραβέλας και ο Φάμπιο Ρεφετλάρι αναμένεται να υπογράψουν εντός της εβδομάδας επαγγελματικό συμβόλαιο με τους κυανέρυθρους.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, ο Μπέος ανέφερε: «Για να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα, δεν θα κοιτάξετε τι κάνουν αυτοί που έχουν συμβόλαια στην ομάδα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά, όχι τελειώνουμε την προπόνηση και πάμε στην καφετέρια. Η ζωή σας είναι στο γήπεδο. Και να προσπαθήσετε, μέσα από τους συνεργάτες που θα έχετε, να κάνετε μια έξτρα προπόνηση, να βελτιώσετε τις λεπτομέρειες για να κάνετε μεγάλη καριέρα. Για αυτούς σας έχουμε επιλέξει, έχετε όλα τα στοιχεία ώστε σε μερικά χρόνια να είστε βασικά στελέχη της πρώτης ομάδας».

Στη συνέχεια ο Μπέος δήλωσε: «Θέλω να πιστεύω ότι ο Βόλος φέτος πάλι θα έχει υψηλό στάτους, θα… πετάξει ψηλά και θα παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στα παιδιά που είναι στην ομάδα, και στους παίκτες που ήρθαν αλλά και σε αυτούς που θα έρθουν, και φυσικά στον προπονητή μας και σε όλους τους συνεργάτες του.

Ξεκινάει μια δύσκολη χρονιά, με σκληρή δουλειά. Σε αυτό το σημείο που είμαστε, πιστεύω πως είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο και ελπίζω σιγά σιγά, χρειάζεται χρόνος βέβαια, η πόλη κάθε χρόνο να αγκαλιάζει όλο και πιο πολύ την ομάδα αυτή, όπως και οι χορηγοί συνεχώς μεγαλώνουν».



