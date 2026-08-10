Volos Elabet: H παρουσιάση νέων εμφανίσεων, μεταγραφών και ονομαστικού χορηγού
Δύο μέρες μετά την ανακοίνωση της ονοματοδοσίας από την Elabet ο Volos Elabet πραγματοποίησε εκδήλωση σε ξενοδοχείο του Βόλου, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι νέες εμφανίσεις, τα έως τώρα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, καθώς επίσης και ο νέος ονομαστικός χορηγός.
Η ανακοίνωση του Volos Elabet
«Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα αγωνιστική περίοδο όπου ξεκινά ουσιαστικά σε μία εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακή στον εξωτερικό χώρο του "Ξενία" η εκδήλωση της Volos Elabet.
Στην εκδήλωση αυτή, παρουσιάστηκαν οι νέες εμφανίσεις, τα έως τώρα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, καθώς επίσης και ο νέος ονομαστικός χορηγός, η ELABET».
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