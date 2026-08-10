Με γκολ των Μπολίβαρ και Μπονέτο η Καλαμάτα νίκησε 2-0 στο Πανθεσσαλικό των Volos Elabet και στον τελικό παίζει με τον Πανιώνιο.

Ο Volos Elabet είχε τις ευκαιρίες, η Καλαμάτα την ουσία κι επικράτησε 2-0 στο δεύτερο ματς στο φιλανθρωπικό τουρνουά που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό.

Ο Γκέλιος κράτησε το μηδέν στο πρώτο ημίχρονο σε τρεις περιπτώσεις και σε μία αντεπίθεση στο 44' ο Μπολίβαρ με δεξί σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-0. Οι γηπεδούχοι έψαξαν την ισοφάριση, αλλά και πάλι ήταν άστοχοι και στο 95' ο Μπονέτο με πέναλτι έκανε το 2-0.

Την Τετάρτη στον τελικό η ομάδα της Μεσσηνίας θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο, ο οποίος νωρίτερα νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό Β' και οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν με τον Volos Elabet.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ (60’ Σιαμπάνης), Μύγας (21’ λ.τρ. Λυκουρίνος), Κάργας, Ες-Σαουμπί, Μεντίλ (87’ Τσερεβελάκης), Γρόσδης (77’ Τσοκάνης), Ουρτάδο, Τζόκα (60’ Γκονζάλες), Κόμπα, Φουρτάδο, Λάμπρου (81’ Χαραλαμπόγλου).

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης (93’ Ντιαρά), Αλόνσο (93’ Γκεσάν), Ροντρίγκες, Στρούνγγης, Πινέιρο (85’ Μπακαγιόκο), Βάργκας (85’ Κουρμινόφσκι), Κατάλντι (88’ Φρίμπονγκ), Μπολίβαρ (70’ Μπονέτο), Χάμζα (70’ Λιατσικούρας), Μορέιρα.

Θυμίζουμε την ανακοίνωση για το τουρνουά και το πρόγραμμα: «Τουρνουά ποδοσφαίρου φιλανθρωπικού χαρακτήρα διοργανώνεται το τριήμερο 10-12 Αυγούστου στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τη συμμετοχή του Βόλου, της Καλαμάτας, του Ολυμπιακού Β’ και του Πανιωνίου.

Το τουρνουά διεξάγεται με σκοπό την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ και η είσοδος των φιλάθλων θα γίνεται από την 2η πεζογέφυρα.

Εισιτήρια των αγώνων πωλούνται καθημερινά από το Ορφανοτροφείο Βόλου, ενώ την ημέρα των αγώνων θα λειτουργεί εκδοτήριο στη 2η πεζογέφυρα του Πανθεσσαλικού σταδίου.

*Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας

Το πρόγραμμα του τουρνουά έχει ως εξής:

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 3-0

Volos Elabet – Καλαμάτα 0-2

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2025

Μικρός τελικός Volos Elabet - Ολυμπιακός Β' (18:30, Πανθεσσαλικό)

Μεγάλος τελικός Πανιώνιος - Καλαμάτα (21:00, Πανθεσσαλικό).

*Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια του αγώνα, δεν θα υπάρχει ημίωρη παράταση, με τον νικητή να αναδεικνύεται μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

*Μετά το τέλος του τουρνουά θα απονεμηθεί τρόπαιο στο νικητή της διοργάνωσης».