Τσβόλε - ΑΕΚ 2-3: Τα highlights του αγώνα
Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή 3-2 την Τσβόλε σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία.
Στο 33' έγινε το 1-0 για την Ένωση με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο Μαυριτανός εξτρέμ συνέκλινε προς τα μέσα στην αγαπημένη του κίνηση, βρήκε χώρο, σούταρε με το δεξί, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.
Η Τσβόλε έφτασε στην ισοφάριση στο 51'. Ο Φαν ντερ Χάαρ εκτέλεσε απευθείας το φάουλ, η μπάλα άλλαξε πορεία στον Ζούμπκοφ και κατέληξε στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 1-1.
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Στο 56' ο Ράιζιγκερ τελείωσε μία φάση των Ολλανδών για το 2-1.
Στο 68', όμως, η ΑΕΚ έφτασε στο 2-2. Ο Μαρίν με ωραία σέντρα βρήκε τον Βάργκα και αυτός με κεφαλιά ισοφάρισε. Στο 87' η ΑΕΚ έφτασε στην ανατροπή με τον Βάργκα να σκοράρει ξανά. Ο Ρότα έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Ούγγρος φορ στο δεύτερο δοκάρι πάλι με κεφαλιά έγραψε το τελικό 2-3.
Τα highlights του αγώνα
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