Η ΕΠΟ ανέβαλλε την προγραμματισμένη για την Τετάρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, που θα είχε να κάνει με τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.

Η ΕΠΟ αποφάσισε να αναβάλει την συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (που θα γινόταν την Τετάρτη), προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους VAR στα ντέρμπι. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την ΕΠΟ η συζήτηση δεν ακυρώνεται.

Μετατίθεται, καθώς στόχος είναι μια τόσο σημαντική απόφαση να ληφθεί με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Ιδανικά να υπάρχει ομοφωνία, έπειτα από την απαραίτητη επεξεργασία όλων των παραμέτρων.