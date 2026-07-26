Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει 2-1 στο β' μέρος από την Τσβόλε παρά το αρχικό της προβάδισμα με γκολ του Κοϊτά, αλλά με τις αλλαγές του Νίκολιτς έγινε πολύ παραγωγική και με δυο γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα πήρε τη νίκη με 3-2 στο φιλικό ματς. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-2 της Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό της καλοκαιρινής της προετοιμασίας στην Ολλανδία, με την Ένωση πάντως να δείχνει ότι έχει μπροστά της ακόμα δρόμο και πράγματα να βελτιώσει στο χτίσιμο από την άμυνα, στην επιθετική ανάπτυξη και στο πρέσινγκ. Οι κιτρινόμαυροι στο πρώτο μέρος πήραν το προβάδισμα με ατομική ενέργεια του Κοϊτά (33'), στο δεύτερο είδαν την Τσβόλε να γυρνάει μέσα σε πέντε λεπτά το σκορ (51' και 56'), αλλά ο Βάργκα στο 68' με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2 και στο 87' έφτασε με τον ίδιο τρόπο στην ανατροπή για μια ΑΕΚ που βελτιώθηκε μετά τις αλλαγές του Νίκολιτς. Επόμενο φιλικό για τους κιτρινόμαυρους επί ολλανδικού εδάφους την προσεχή Τετάρτη (29/7, 19:00) απέναντι στη Σάμσουνσπορ.

Έτσι ξεκίνησε η ΑΕΚ στο φιλικό με την Τσβόλε

Τους αναμενόμενους 11 επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς, με τον Μπρινιόλι στην εστία, τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα, τον Κάιρινεν με τον Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τον Κοϊτά αριστερά, τον Ζούμπκοφ δεξιά και τον Βάργκα με τον Γιόβιτς στην επίθεση.

Μέτριο πρώτο μέρος, μπροστά στο σκορ με Κοϊτά η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος είχε μια πολύ συμπαγή ανασταλτική λειτουργία καθώς δεν άφηνε χώρους και δεν επέτρεπε στην Τσβόλε να απειλήσει πέραν της φάσης του 27' όταν από πλάγια δεξιά έγινε το γύρισμα και ο Ρέλβας σταμάτησε σωτήρια σε κόρνερ το σουτ του Κόστονς. Το τέμπο του παιχνιδιού ήταν χαμηλό με την ΑΕΚ να έχει τον έλεγχο, αλλά με εξαίρεση το τέταρτο από το 15' ως το 30' να μην βγάζει επιθετικά σταθερά καλές συνεργασίες.

Οι κιτρινόμαυροι πάντως έβαζαν την μπάλα κάτω, έχοντας την πρώτη καλή στιγμή στο 8' με τον Κοϊτά να ανοίγει για τον Πήλιο και τον Ντε Χράαφ να μπλοκάρει το σουτ. Ο επόμενος καλός συνδυασμός ήρθε στο 18' με τον Ζούμπκοφ και τον Βάργκα, όπου ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός σούταρε ψηλά άουτ. Η ΑΕΚ επιδίωκε να χτίσει παιχνίδι από την άμυνα με υπομονή, όπως ζητάει ο Νίκολιτς, με τον Μαρίν να κατεβαίνει χαμηλά για να πάρει μπάλα και τον Γιόβιτς να τραβιέται αρκετά εκτός περιοχής.

Μια κεφαλιά του Γιόβιτς στο 25' μετά από κόρνερ κατέληξε στην αγκαλιά του Ντε Χράαφ για να έρθει το προβάδισμα της ΑΕΚ λίγο αργότερα στο 33' από ατομική ενέργεια του καλύτερου παίκτη της Ένωσης, του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο Μαυριτανός εξτρέμ συνέκλινε προς τα μέσα στην αγαπημένη του κίνηση, βρήκε χώρο, σούταρε με το δεξί, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Ανατροπή για την Τσβόλε, αλλά ανατροπή και για την ΑΕΚ με Βάργκα

Η ΑΕΚ μπήκε υποτονικά στο δεύτερο μέρος και η Τσβόλε έφτασε στην ισοφάριση στο 51' εκμεταλλευόμενη μια στατική φάση. Ο ντερ Χάαρ εκτέλεσε απευθείας από μακρινή απόσταση το φάουλ, η μπάλα άλλαξε πορεία πάνω στο τείχος και συγκεκριμένα στον Ζούμπκοφ και κατέληξε στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 1-1.

Μάλιστα μέσα σε πέντε λεπτά η Τσβόλε κατάφερε να φτάσει στην περιοχή καθώς στο 56΄ έπειτα από μια συνολικά κακή αμυντική λειτουργία των παικτών της ΑΕΚ (ξεκίνησε από λάθος του Μουκουντί), η ολλανδική ομάδα βρήκε στην αντεπίθεση σε ανισορροπία την κιτρινόμαυρη άμυνα και ο Ράιζιγκερ τελείωσε τη φάση στα δίχτυα για το 2-1. Η πρώτη απειλή της Ένωσης στο δεύτερο μέρος ήρθε τρία λεπτά αργότερα με απευθείας φάουλ του Μαρίν που έβγαλε στη γωνία του ο Ντε Χράαφ.

Ο Νίκολιτς άλλαξε τις πλευρές του με Ζίνι και Μάνταλο αντί Ζούμπκοφ και Κοϊτά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, με την Ένωση να έχει μια καλή στιγμή με κεφαλιά του αμαρκάριστου Μουκουντί μετά από κόρνερ στο 65' που δεν βρήκε στόχο. Τρία λεπτά αργότερα, στο 68', η ΑΕΚ έφτασε στην ισοφάριση στην πρώτη της σωστά δομημένη επιθετική ενέργεια στο δεύτερο μέρος. Ο Μαρίν με ωραία σέντρα μέσα στην περιοχή βρήκε τον Βάργκα και αυτός με τον αγαπημένο του τρόπο, με κεφαλιά, ισοφάρισε σε 2-2 στο 68'.

Η Ένωση με την είσοδο των Ζίνι και Μάνταλου είχε βελτιωθεί, με τον Νίκολιτς να περνάει τον Κουτέσα αντί του Κάιρινεν στο τελευταίο δεκάλεπτο και τον Μάνταλο να μεταφέρεται στον άξονα. Και στο 87' η ΑΕΚ έφτασε στην ανατροπή με τον Βάργκα να σκοράρει ξανά. Ο Ρότα έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Ούγγρος φορ στο δεύτερο δοκάρι πάλι με κεφαλιά έγραψε το τελικό 2-3.

Η αρχική ενδεκάδα της Τσβόλε (Χένρι φαν ντερ Βεχτ): Ντε Χράαφ, Φλοράνους, Άερτσεν, Σόμερ, Σόρενσεν, Κόστονς, Ράιζιγκερ, Βίργκεβερ, Όστινγκ, Γκράβες, Τόμας

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν (82' Κουτέσα), Μαρίν, Κοϊτά (61' Μάνταλος), Ζούμπκοφ (61' Ζίνι), Βάργκα (92' Ελίασον), Γιόβιτς (92' Σαχαμπό)

