Περίπου 150 οπαδοί της ΑΕΚ βρίσκονται στο πέταλο του γηπέδου της Τσβόλε για τη φιλική αναμέτρηση της Ένωσης. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Ακόμη και στα φιλικά προετοιμασίας στην Ολλανδία η ΑΕΚ δεν είναι μόνη, με τους οπαδούς της να βρίσκονται κοντά της και στο MAC3 Park για το φιλικό με την Τσβόλε.

Περίπου 150 οπαδοί της ΑΕΚ πήραν θέση στο πέταλο στη θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Τσβόλε και έδωσαν το δικό τους κιτρινόμαυρο χρώμα, φωνάζοντας συνθήματα.