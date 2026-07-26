Τσβόλε - ΑΕΚ: Η κιτρινόμαυρη εξέδρα και τα συνθήματα των οπαδών της Ένωσης
Ακόμη και στα φιλικά προετοιμασίας στην Ολλανδία η ΑΕΚ δεν είναι μόνη, με τους οπαδούς της να βρίσκονται κοντά της και στο MAC3 Park για το φιλικό με την Τσβόλε.
Περίπου 150 οπαδοί της ΑΕΚ πήραν θέση στο πέταλο στη θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Τσβόλε και έδωσαν το δικό τους κιτρινόμαυρο χρώμα, φωνάζοντας συνθήματα.
🦅 Οι πιστοί φίλοι της Ένωσης στηρίζουν με συνθήματα τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς#aekfc pic.twitter.com/yKgnyOrtEO— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 26, 2026
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