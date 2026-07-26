Ο Ματιέ Βαλμπουενά αποχωρεί από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντα Λουτσία της Μάλτας.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 28/9/84, την περασμένη σεζόν ήταν στη Β' ομάδα των Πειραιωτών και κατέγραψε 11 ματς, 3 γκολ και 4 ασίστ.

Στον Ολυμπιακό αγαπήθηκε από τον κόσμο και ο ίδιος πρόσφερε πάρα πολλά. Έπαιξε σε 150 αγώνες, είχε 18 γκολ και 43 ασίστ, ενώ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο. Ο Βαλμπουενά, όμως, αν και σύντομα θα κλείσει τα 42 του χρόνια θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο και θα μετακομίσει στη Σάντα Λουτσία της Μάλτας, όπως έχουμε αναφέρει.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Γάλλος στην ανάρτησή του: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ολυμπιακό που μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε έναν σύλλογο που κατέχει μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Ζοσέ Ανιγκό και στον Τόμας Μπενεντέτ, που έκαναν δυνατή αυτή την επιστροφή, και φυσικά, στον Πρόεδρο Ευάγγελο Μαρινάκη για την εμπιστοσύνη του.

Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν σήμερα, θα διατηρώ πάντα έναν βαθύ δεσμό με αυτόν τον σύλλογο, την ιστορία του, τους οπαδούς του και όλους τους ανθρώπους που τον ζωντανεύουν κάθε μέρα.

Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία, τόσο αυτή τη σεζόν όσο και σε όλες τις επόμενες. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να γράφει σπουδαία κεφάλαια στην ιστορία του.

Σας ευχαριστώ για όλα».

Η ανάρτηση του Βαλμπουενά