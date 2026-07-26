Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό μετά και το τελευταίο του φιλικό.

Ένα το κρατούμενο: ο Ολυμπιακός έδωσε έξι φιλικά και δεν κράτησε το μηδέν σε κανένα. Πέντε έφαγε ο Στουρνάρας, τέσσερα ο Πόποβιτς κι ένα ο Τσομπανίδης. Ο Τζολάκης παίζοντας μόλις ένα ημίχρονο, ήταν ο μοναδικός που δεν είδε την εστία του να παραβιάζεται.

Πάμε παρακάτω: ο Ολυμπιακός από τα συνολικά 10 γκολ παθητικό, τα εννιά τα δέχθηκε στο τελευταίο 20λεπτο των αγώνων του! Τρία από την Άντβερπ, τρία από την ΑΖ, ένα από τον Άγιαξ, ένα από τη Ράκοφ κι ένα από τη Λέουβεν. Κι αυτό είναι θέμα, μεγάλο. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, που μάλιστα μας θυμίζει τι γίνονταν την περασμένη σεζόν στα πλέϊ οφ των τριών ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Άρα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Απλά, περιμένεις όταν έχεις ένα πρόβλημα, να το διορθώσεις. Εδώ, όχι απλά δεν έχει διορθωθεί, αλλά έχει γίνει ακόμη χειρότερο.

Γιατί άραγε η ομάδα ξανά ρίχνει τις στροφές της μετά τα πρώτα 60-70 λεπτά των παιχνιδιών της; Γιατί τόση κούραση; Και γιατί δεν γίνεται κάτι για να αλλάξει αυτό το πράγμα;

Υπάρχει μάλιστα μία παρατήρηση που μπορεί κάποιος να κάνει-όταν οι αντίπαλοι κάνουν αλλαγές στο β΄ ημίχρονο, στον Ολυμπιακό είναι σαν να μην παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται:

Η Άντβερπ έκανε δύο αλλαγές στο 66’ και σκόραρε το 1-0 στο 68’. Έκανε άλλες δύο αλλαγές στο 71’ και σκόραρε το 2-0 στο 74΄ και το 3-0 στο 78’…

Η ΑΖ χθες έκανε δύο αλλαγές στο 71’ και σκόραρε το 1-2 στο 72’ και το 2-2 στο 77’…

Μακάρι να είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μοιάζουν για τυχαία. Στα έξι φιλικά του ο Ολυμπιακός στο α΄ ημίχρονο δεν έχει φάει ούτε ένα γκολ. Αλλά και στο μισό β΄ ημίχρονο, έχει φάει μόνο ένα (από τη Φορτούνα Σίταρντ στο 56ο λεπτό). Στο άλλο μισό β΄ ημίχρονο, όμως, δεν σταματάει να μαζεύει τις μπάλες από την εστία του. Δεν θα πρέπει να γίνει αντικείμενο ανάλυσης κι επεξεργασίας αυτό το δεδομένο; Σε εννιά ημέρες έχει τρομερά κρίσιμο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και δη με ολλανδική ομάδα-και όλα αυτά τα γκολ στα οποία κάνουμε αναφορά τα έχει φάει από ολλανδικές και βέλγικες, ίδιες δηλαδή περίπου σχολής ομάδες.

Μακάρι το Καραϊσκάκη, ο παράγοντας έδρα δηλαδή, να αποδειχθεί καταλύτης κι ο Ολυμπιακός να μην πάθει το ίδιο (και γενικά να κρατήσει το μηδέν), όμως πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε βλέποντας όλα τα παιχνίδια της προετοιμασίας; Με τα τρία τελευταία να είναι σερί ήττες. Οι δύο οριακές (0-1, 2-3) και η ενδιάμεση βαριά (0-3). Με παθητικό εφτά γκολ.

Είναι δε ενδιαφέρον ότι οι γκολκίπερ, παρότι άπειροι για επίπεδο Ολυμπιακού, δεν έχουν καμία ευθύνη για τα γκολ. Ίσα ίσα, μπορούμε να θυμηθούμε αρκετές επεμβάσεις τόσο του Πόποβιτς, όσο και του Στουρνάρα-όπως την χθεσινή που απέτρεψε ένα ακόμη γκολ. Χωρίς, πάντως, αυτό να σημαίνει ότι έβγαλε ο Στουρνάρας την ζητούμενη ετοιμότητα. Για παράδειγμα μία έξοδος σε κόρνερ με την μπάλα να μην την διώχνει μακριά και ασφαλώς στην περίπτωση του απευθείας κόρνερ στο οριζόντιο δοκάρι του.

Και μπορεί ο διαιτητής να έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι στη φάση του γκολ με τη δεύτερη μπάλα μέσα στην περιοχή (!) του Στουρνάρα-και δεν είμαι σίγουρος αν ήταν πέναλτι για το τρίτο γκολ-αλλά ο Ολυμπιακός γλίτωσε δύο τετ α τετ και δύο πιθανά γκολ από λάθος υποδείξεις των δύο εποπτών για οφσάϊντ. Ειδικά στο β΄ ημίχρονο, ο κυνηγός της ΑΖ είχε φύγει πίσω από την γραμμή της σέντρας…

Κατά τα άλλα, το να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλός επιθετικά θα ήταν λάθος, επειδή έβαλε δύο γκολ: το ένα ήταν από ένα μακρινό σουτ, λάθος απόκρουση του γκολκίπερ και ριμπάουντ του Ελ Κααμπί και το άλλο ήταν από ωραία εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη και κεφαλιά του Κάρμο. Άλλη ευκαιρία στο παιχνίδι είχε μία μόνο, και δη λίγα λεπτά πριν τη μείωση του σκορ από τους Ολλανδούς. Τότε που αντί να γίνει το 0-3, έγινε το 1-2. Με τον Ζότα να μην έχει την τόλμη η, την ικανότητα να σουτάρει λίγο έξω από την περιοχή, αλλά από πραγματικά καλή θέση, να δίνει πάσα στον Μασούρα κι αυτός ούτε να σουτάρει, ούτε να βγάζει το καλύτερο γύρισμα, με τον Ταρέμι στο δεύτερο δοκάρι να χάνει την ευκαιρία να σκοράρει με προβολή.

Το καλό που είχε ο Ολυμπιακός ήταν σε ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα μέχρι το 70ο λεπτό, είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Χωρίς να είναι ιδιαίτερα καλός, αλλά υπό τον έλεγχο του. Με την ΑΖ να είχε για 40 λεπτά, από το 16’ έως το 56’, μία μόλις τελική, κι αυτή με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Μετά το 70 ήρθε πάλι η «γνωστή» κατάρρευση, με τρία γκολ παθητικό κι άλλες τρεις τελικές από τους Ολλανδούς…

Άσχετο:

Ο Πορτογάλος γκολκίπερ Ζοζέ Σα ακόμη δεν έχει κλείσει, αλλά είναι η «καυτή» περίπτωση για τον Ολυμπιακό και παίζει πολύ δυνατά για να κλείσει, άμεσα, από τη Γουλβς. Αυτή την στιγμή δεν παίζουν οι Ορτέγα και Λιβάκοβιτς, η δε Οσασούνα δεν δίνει τον Ερέρα.

Για τη θέση του κεντρικού χαφ το πράγμα είναι πιο πολύπλοκο. Κατά μία πηγή, που δεν ξέρω αν μπλοφάρει, δεν θα είναι ούτε ο Φρόϊλερ, ούτε ο Μπλάνκο...Κατά άλλη πηγή, δεν προχωράνε οι περιπτώσεις Εουστάκιο και Μπραγκάνσα, που είχαν προταθεί από την Πορτογαλία. Υπάρχει, αλλά με ερωτηματικό ακόμη ο Άμραμπατ.

Κάτι πάει να ξανακουνηθεί με Στάνιτς, όμως ακόμη είναι πολύ δύσκολο. Και δεν έχει και δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, αφού έπαιξε με τη Λούντογκορετς στο Κόνφερενς Λιγκ.

Για Ορτέγκα η Ρίβερ Πλέϊτ δεν δίνει πάνω από 4 εκ. Ευρώ και διαρρέει ότι θα πάει για άλλον αριστερό μπακ, όσο ο Ολυμπιακός αρνείται να τον πουλήσει σε αυτά τα λεφτά.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πληγή για την ομάδα οι πολλοί τραυματισμοί, σε όλα τα φιλικά! Έφτασε χθες στο σημείο ο προπονητής να μην έχει παίκτες για τη μεσαία γραμμή και να παίζει εκεί, πιθανότατα για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Ρόντινεϊ, που άρχισε το ματς έξω δεξιά και το τελείωσε αριστερό μπακ! Και δεξί μπακ στο τέλος έπαιξε ο πανύψηλος στόπερ Κουτσίδης, αφού ο Μαφέο δεν άντεξε ούτε 23 λεπτά, καθώς είχε ενοχλήσεις από το προχθεσινό φιλικό, στο οποίο είχε παίξει 80 λεπτά. Κι ενώ νωρίτερα είχε ζητήσει αλλαγή ο Σάλιακας με ενοχλήσεις.

Από τα έξι φιλικά, στα τέσσερα έχουμε δει παίκτη να μπαίνει αλλαγή και μετά να ζητάει αλλαγή λόγω ενοχλήσεων. Κι αναφέρομαι στον Ρέτσο, στον Γκαρθία, στον Σιπιόνι και στον Μαφέο. Ο δε Κλέϊτον έπαθε θλάση στα πέντε πρώτα λεπτά του δεύτερου φιλικού. Ανησυχητικά μου φαίνονται όλα αυτά. Υποτίθεται ότι όλοι (Ρέτσος, Σιπιόνι, Έσε, Κλέϊτον, Σάλιακας, Μαφέο) θα είναι καλά με τη ΝΕΚ, αλλά ας περιμένουμε καλύτερα να το δούμε. Πόσες προπονήσεις θα κάνουν, το βαθμό ετοιμότητας τους κλπ. Τουλάχιστον γύρισε χθες ο Μουζακίτης, που έχασε τα τέσσερα από τα έξι φιλικά.

Παρεμπιπτόντως, κι ανεξάρτητα από τον χθεσινό τραυματισμό του, τον Έσε από την αρχή της προετοιμασίας δεν ξέρω γιατί, αλλά καλό δεν τον λες. Δεν θυμάμαι να έχει παίξει πραγματικά καλά έστω σε ένα ημίχρονο. Και χθες στα 37 λεπτά συμμετοχής του, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, είτε ανασταλτικά, είτε δημιουργικά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔