Όλο και πιο κοντά στην έξοδο πλησιάζει ο Αντρέ Λουίζ καθώς φαίνεται πως η Κάνσας Σίτι ετοιμάζει νέα, ανανεωμένη, πρόταση προς τον Ολυμπιακό.

Είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta για την πρόταση-«μαμούθ» από την Κάνσας Σίτι ύψους 19,2 εκατ. ευρώ προς τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ ωστόσο η υπόθεση είχε μείνει μέχρι εκεί.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία των Πειραιωτών, έδειξε και καλό πρόσωπο στο διάστημα που αγωνίστηκε ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα μείνει για μεγάλο διάστημα στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Πίσω από την απουσία του από το φιλικό με την Άλκμααρ, κρύβεται η ομάδα του MLS, η οποία αναμένεται να στείλει μία νέα, ανανεωμένη πρόταση προς την πλευρά του Ολυμπιακού προκειμένου να κάνει άμεσα δικό της τον 25χρονο μεσοεπιθετικό.

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή ήταν εκείνη που ενημέρωσε τους ανθρώπους της ομάδας ότι η Κάνσας θα επανέλθει με νέα πρόταση και πως η θέληση του ίδιου είναι να αποχωρήσει από τον Πειραιά.