Έκπληξη με Βαλμπουενά: Κλείνει σε ομάδα της Β' κατηγορίας Μάλτας

Στα 41 του χρόνια, ο Ματιέ Βαλμπουενά δεν είναι διατεθειμένος να σταματήσει το ποδόσφαιρο και είναι κοντά σε ομάδας της Β' κατηγορίας στη Μάλτα.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά επέστρεψε στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι και είχε βασικό ρόλο στη Β' ομάδα του κλαμπ που αγωνιζόταν στη Superleague 2 με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι.

Ο Γάλλος σταρ παρότι βαδίζει στα 41 του χρόνια, δεν λέει να σταματήσει το ποδόσφαιρο και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαλίμ Μανάβ, ο ίδιος βρίσκεται κοντά στη νέα του ποδοσφαιρική στέγη που βρίσκεται στη Β' κατηγορία της Μάλτας (!).

Ο λόγος για την Σάντα Λουτσία, η οποία κάνει μία μεγάλη προσπάθεια για να ανέβει στα μεγάλα σαλόνια της χώρας και έτσι προχώρησε στην προσθήκη του Γάλλου μεσοεπιθετικού. Μένει να φανεί αν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι αληθές ή όχι.