Έκπληξη με Βαλμπουενά: Κλείνει σε ομάδα της Β' κατηγορίας Μάλτας

Έκπληξη με Βαλμπουενά: Κλείνει σε ομάδα της Β' κατηγορίας Μάλτας

Νότης Χάλαρης
Ο Ολυμπιακός

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στα 41 του χρόνια, ο Ματιέ Βαλμπουενά δεν είναι διατεθειμένος να σταματήσει το ποδόσφαιρο και είναι κοντά σε ομάδας της Β' κατηγορίας στη Μάλτα.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά επέστρεψε στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι και είχε βασικό ρόλο στη Β' ομάδα του κλαμπ που αγωνιζόταν στη Superleague 2 με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι.

Ο Γάλλος σταρ παρότι βαδίζει στα 41 του χρόνια, δεν λέει να σταματήσει το ποδόσφαιρο και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαλίμ Μανάβ, ο ίδιος βρίσκεται κοντά στη νέα του ποδοσφαιρική στέγη που βρίσκεται στη Β' κατηγορία της Μάλτας (!).

Ο λόγος για την Σάντα Λουτσία, η οποία κάνει μία μεγάλη προσπάθεια για να ανέβει στα μεγάλα σαλόνια της χώρας και έτσι προχώρησε στην προσθήκη του Γάλλου μεσοεπιθετικού. Μένει να φανεί αν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι αληθές ή όχι.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα