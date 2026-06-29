Έκπληξη με Βαλμπουενά: Κλείνει σε ομάδα της Β' κατηγορίας Μάλτας
Ο Ματιέ Βαλμπουενά επέστρεψε στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι και είχε βασικό ρόλο στη Β' ομάδα του κλαμπ που αγωνιζόταν στη Superleague 2 με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι.
Ο Γάλλος σταρ παρότι βαδίζει στα 41 του χρόνια, δεν λέει να σταματήσει το ποδόσφαιρο και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαλίμ Μανάβ, ο ίδιος βρίσκεται κοντά στη νέα του ποδοσφαιρική στέγη που βρίσκεται στη Β' κατηγορία της Μάλτας (!).
Ο λόγος για την Σάντα Λουτσία, η οποία κάνει μία μεγάλη προσπάθεια για να ανέβει στα μεγάλα σαλόνια της χώρας και έτσι προχώρησε στην προσθήκη του Γάλλου μεσοεπιθετικού. Μένει να φανεί αν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι αληθές ή όχι.
ÖZEL | Malta 2. Lig ekibi Santa Lucia FC, Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattı.— Salim Manav (@Salimmanav) June 29, 2026
• Kulüp, kaleci antrenörlüğüne ise Türk teknik adam Erhan Kuşkapan'ı getirdi. @ajansspor pic.twitter.com/oG6lFExDO8
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