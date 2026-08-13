Τικνιζιάν - Ολυμπιακός: Στο 1 εκατ. ευρώ η διαφορά με Ερυθρό Αστέρα, όπως μεταδίδουν οι Σέρβοι

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Τικνιζιάν - Ολυμπιακός: Στο 1 εκατ. ευρώ η διαφορά με Ερυθρό Αστέρα, όπως μεταδίδουν οι Σέρβοι

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Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα πλησιάζει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές.

Πρόκειται για τον Ναϊρ Τικνιζιάν, τον Ρωσοαρμένιο αριστερό μπακ και διεθνή με την Εθνική Αρμενίας. Παίκτη του Ερυθρού Αστέρα και εδώ και αρκετές ημέρες εκ των βασικών στόχων του Ολυμπιακού για τη θέση του αριστερού μπακ. Μία θέση που στο υπάρχον ρόστερ υπάρχει πλέον μόνο ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

 

Σύμφωνα με τα σερβικά ρεπορτάζ και πηγές από τη χώρα ο Ολυμπιακός έχει ρίξει στο τραπέζι το ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Ο Ερυθρός Αστέρας φέρεται να ζητά 6 εκατ. ευρώ και υπάρχει η εκτίμηση ότι η μεταγραφή θα προχωρήσει για να γίνει.

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του παίκτη
     

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