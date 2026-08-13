Τικνιζιάν - Ολυμπιακός: Στο 1 εκατ. ευρώ η διαφορά με Ερυθρό Αστέρα, όπως μεταδίδουν οι Σέρβοι
Πρόκειται για τον Ναϊρ Τικνιζιάν, τον Ρωσοαρμένιο αριστερό μπακ και διεθνή με την Εθνική Αρμενίας. Παίκτη του Ερυθρού Αστέρα και εδώ και αρκετές ημέρες εκ των βασικών στόχων του Ολυμπιακού για τη θέση του αριστερού μπακ. Μία θέση που στο υπάρχον ρόστερ υπάρχει πλέον μόνο ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι.
Σύμφωνα με τα σερβικά ρεπορτάζ και πηγές από τη χώρα ο Ολυμπιακός έχει ρίξει στο τραπέζι το ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Ο Ερυθρός Αστέρας φέρεται να ζητά 6 εκατ. ευρώ και υπάρχει η εκτίμηση ότι η μεταγραφή θα προχωρήσει για να γίνει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.