Ολυμπιακός: Την Παρασκευή το ραντεβού των Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ
Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ως γνωστόν ο Βάσκος τεχνικός βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν και ήδη ο ισπανικός Τύπος διαρρέει ονόματα όπως αυτό του Μαρθελίνιο.
Από την συνάντηση αυτή των 2 ανδρών θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Εκεί θα παρθούν αποφάσεις για το μέλλον. Κατά τα άλλα η ομάδα του Ολυμπιακού είχε ρεπό και την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη. Η επιστροφή στις προπονήσεις θα γίνει την Παρασκευή.
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