Ολυμπιακός: Την Παρασκευή το ραντεβού των Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός: Την Παρασκευή το ραντεβού των Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Την Παρασκευή το ραντεβού των Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ

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Το ραντεβού των Βαγγέλη Μαρινάκη και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα γίνει την Παρασκευή και από αυτό θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις.

Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ως γνωστόν ο Βάσκος τεχνικός βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν και ήδη ο ισπανικός Τύπος διαρρέει ονόματα όπως αυτό του Μαρθελίνιο.

Από την συνάντηση αυτή των 2 ανδρών θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Εκεί θα παρθούν αποφάσεις για το μέλλον. Κατά τα άλλα η ομάδα του Ολυμπιακού είχε ρεπό και την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη. Η επιστροφή στις προπονήσεις θα γίνει την Παρασκευή.

@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

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