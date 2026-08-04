Η Λέφσκι Σόφιας κατάφερε να λυγίσει με 1-0 την Καϊράτ στο 90΄+3΄ και πάει στο Καζακστάν με προβάδισμα πρόκρισης για τα play-offs του Champions League, εκεί όπου περιμένει η ΑΕΚ.

Η Λέφσκι Σόφιας απέκτησε τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα play-offs του Champions League, εκεί όπου ο νικητής του ζευγαριού θα βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ! Οι Βούλγαροι επέβαλαν από την αρχή του αγώνα την κυριαρχία τους κόντρα στην Καϊράτ και βρήκαν τη λύση με το τελικό 1-0 στις καθυστερήσεις, σπρώχνoντας του Καζάκους προς το δρόμο του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στον αγώνα με άλλον αέρα, απέκτησαν αβίαστα τον έλεγχο και πάσχιζαν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Παρά τις ευκαιρίες τους ωστόσο, η Καϊράτ άντεχε και κρατούσε το ματς σε ισορροπία. Ο τερματοφύλακας Αναμπέκοφ είχε την απάντηση όποτε χρειάστηκε, με τους Βούλγαρους να σχηματίζουν έναν σφικτό κλοιό πίεσης με ποσοστά κατοχής που έφτασαν το 71% ώστε να σπάσουν το 0-0.

Κι όπως λένε, ο επιμένων στο τέλος νικά! Στο 90΄+3΄συγκεκριμένα, ο Σερζίνιο δοκίμασε το πόδι του από μακριά και με τη βοήθεια της κόντρας βρήκε δίχτυα για να δώσει τη λύση στην ομάδα του! Χάρη στο τελικό 1-0 οι Βούλγαροι απέκτησαν τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς στο Καζακστάν (11/8) και φλερτάρουν πλέον με πρόκριση στα play-offs κόντρα στην ΑΕΚ, τη στιγμή που οι Καζάκοι καλούνται να κάνουν την ανατροπή αν θέλουν να αποφύγουν την πτώση στα play-offs του Europa League απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Λέφσκι Σόφιας (4-3-3): Βούτσοφ, - Νέβες, Ντιμίτροφ, Σεραφίμοβ (46΄Σουλά), Θεντέγιες Πλάθα - Τρντιν, Μουμπαρίκ, Σερζίνιο - Ρεϊνάλντο (78΄Περέα), Όκο-Φλεξ (64΄Μιτκόφ), Έβερτον Μπάλα (90΄Στογιάντσοφ)

Καϊράτ Αλμάτι (4-3-3): Αναρμπέκοφ - Μρίνσκι, Μαρτίνοβιτς (61΄Κασαμπουλάτ), Λούκας Άφρικο, Μασάδο Μάτα - Οκσάνεν, Μεντόνσα (88΄Σιρομπόκοφ), Μπέιμπεκ - Γκουάλ (77΄Ταπάλοφ), Γιούκολα (77΄Μπιρκουμάνοφ), Έντμιλσον (60΄Μπεκμπολάτ)

Αποτελέσματα τρίτου προκριματικού Champions League

Αραράτ Αρμένια - Τσέλιε 2-1

Μιάλμπι - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2

Χαποέλ Μπερ Σεβά - Ερυθρός Αστέρας 1-0

Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι 1-0