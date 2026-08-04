Από τις 22:00 της Τρίτης (4/8) ο Μίλαν Βιτάλις βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Όπως αναμενόταν, ο Μίλαν Βιτάλις βρίσκεται στην Αθήνα ώστε να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και να πιάσει δουλειά. Ο διεθνής Ούγγρος χαφ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 22:00 της Τρίτης (4/8) και τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί από τους Πρωταθλητές Ελλάδας, αφού πρώτα περάσει ιατρικά και υπογράψει. Το 24χρονο μέσο υποδέχτηκε ο Team Manager του Δικεφάλου, Πάνος Ανασταστάσόπουλος.

Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές τους μετά την επιστροφή της αποστολής από το Άπελντορν και συνεπώς στην επιστροφή της ομάδας στα Σπάτα την Πέμπτη (6/8) θα υπάρχει νέο πρόσωπο.

Ο μέχρι σήμερα αρχηγός της Γκιόρ είναι σε φόυλ αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας κάνει ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις σε προκριματικά Champions και Conference League, κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με τον Δικέφαλο.

Ο Βιτάλις θα αποτελέσει την πέμπτη μεταγραφική προσθήκη της Ένωσης μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ.

Το who is who του Βιτάλις

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο μέσο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8» αλλά με την ίδια ευχέρεια παίζει και στο «10» αλλά και στο αριστερό «φτερό». Είναι σε εξαιρετική ηλικία και από τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι διεθνής με την Ουγγαρία, έχοντας 8 εμφανίσεις.

Προέρχεται από την Ακαδημία της Γκιόρ και έχει κάνει περάσματα με δανεισμό σε Ντουναΐσκα και Σαμορίν. Την περασμένη σεζόν έκανε... θραύση με τους Πρωταθλητές Ουγγαρίας, έχοντας 10 γκολ και 6 ασίστ σε 41 εμφανίσεις.