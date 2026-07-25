ΑΕΚ: Η ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Νίκολιτς στο αυριανό φιλικό με την Τσβόλε
Η ΑΕΚ συνέχισε την προετοιμασία της με πρωινή προπόνηση το Σάββατο στο Άπελντορν της Ολλανδίας και ετοιμάζεται πλέον και για το πρώτο φιλικό του δεύτερου σταδίου το απόγευμα της Κυριακής (26/7, 16:00) με την Τσβόλε.
Στο πρόγραμμα δεν συμμετείχαν οι παίκτες που θα ξεκινήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό φιλικό, οι οποίοι θα προπονηθούν μόνο το απόγευμα στην προπόνηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Δια της...αφαιρετικής μεθόδου λοιπόν αποκαλύφθηκε και η ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Νίκολιτς με την Τσβόλε καθώς οι 11 που δεν βγήκαν για προπόνηση ήταν οι εξής: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Βάργκα και Γιόβιτς.
Ουσιαστικά το πρόγραμμα της προπόνησης έλαβε χώρα με τη μισή ομάδα παρούσα, η οποία χωρίστηκε σε δύο γκρουπ δουλεύοντας ξεχωριστά σε άμυνα και επίθεση. Στο πρώτο ήταν οι Χριστακόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ και Πένραϊς, ενώ στην άσκηση έπαιρναν μέρος και οι Σαχαμπό, Αλεξίου Ψυρρόπουλος και Τσαραμανίδης, ενώ στο δεύτερο στην επιθετική ανάπτυξη και στα τελειώματα συμμετείχαν οι Μάνταλος, Κουτέσα, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Αργυρίου και Καραργύρης. Στο φινάλε έγιναν ασκήσεις πρέσινγκ σε μικρούς χώρους και διπλό.
🦅🙌 Δουλειά σε δύο γκρουπ σε άμυνα και επίθεση#aekfc— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 25, 2026
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/O3THn1NsBD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.