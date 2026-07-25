Η πρωινή προπόνηση του Σαββάτου έδειξε δια της... αφαιρετικής μεθόδου τους 11 που θα ξεκινήσουν για την ΑΕΚ στο αυριανό φιλικό με την Τσβόλε. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος.

Η ΑΕΚ συνέχισε την προετοιμασία της με πρωινή προπόνηση το Σάββατο στο Άπελντορν της Ολλανδίας και ετοιμάζεται πλέον και για το πρώτο φιλικό του δεύτερου σταδίου το απόγευμα της Κυριακής (26/7, 16:00) με την Τσβόλε.

Στο πρόγραμμα δεν συμμετείχαν οι παίκτες που θα ξεκινήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό φιλικό, οι οποίοι θα προπονηθούν μόνο το απόγευμα στην προπόνηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Δια της...αφαιρετικής μεθόδου λοιπόν αποκαλύφθηκε και η ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Νίκολιτς με την Τσβόλε καθώς οι 11 που δεν βγήκαν για προπόνηση ήταν οι εξής: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Βάργκα και Γιόβιτς.

Ουσιαστικά το πρόγραμμα της προπόνησης έλαβε χώρα με τη μισή ομάδα παρούσα, η οποία χωρίστηκε σε δύο γκρουπ δουλεύοντας ξεχωριστά σε άμυνα και επίθεση. Στο πρώτο ήταν οι Χριστακόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ και Πένραϊς, ενώ στην άσκηση έπαιρναν μέρος και οι Σαχαμπό, Αλεξίου Ψυρρόπουλος και Τσαραμανίδης, ενώ στο δεύτερο στην επιθετική ανάπτυξη και στα τελειώματα συμμετείχαν οι Μάνταλος, Κουτέσα, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Αργυρίου και Καραργύρης. Στο φινάλε έγιναν ασκήσεις πρέσινγκ σε μικρούς χώρους και διπλό.

🦅🙌 Δουλειά σε δύο γκρουπ σε άμυνα και επίθεση#aekfc



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/O3THn1NsBD — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 25, 2026

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