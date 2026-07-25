Ματσάρι: Ηρακλής - Με ηλεκτρονικό τσιγάρο ο Ιταλός τεχνικός στον πάγκο
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Ο τεχνικός του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρι εμφανίστηκε στον πάγκο στο φιλικό με τη Μπολόνια με ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Το τσιγάρο φαίνεται ότι είναι ένα από τα πάθη του τεχνικού του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρι.
Ο 64χρονος Ιταλός προπονητής του γηραιού στο φιλικό με τη Μπολόνια κρατούσε ηλεκτρονικό τσιγάρο στον πάγκο. Η κάμερα, μάλιστα, τον έπιασε μετά το πέναλτι που κέρδισε η Μπολόνια και με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 2-0, να τραβάει μία ρουφηξιά.
Δείτε το περιστατικό μετά το 56' της αναμέτρησης στο live που έκανε η ιταλική ομάδα.
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