Ο διεθνής Ιταλός φορ Στέφανο Οκάκα με καταγωγή από τη Νιγηρία, τσεκάρεται από τον τεχνικό του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρι στο φιλικό με τη Μπολόνια.

Ο Ηρακλής στις 16:00 αντιμετωπίζει τη Μπολόνια σε φιλικό ματς στην Ιταλία και στην ενδεκάδα είναι ο Στέφανο Οκάκα!

Ο 37χρονος (9/8/89) δεξιοπόδαρος φορ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και ουσιαστικά ο Ιταλός τεχνικός του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρι, θα τσεκάρει την κατάστασή του, ώστε να αποφασιστεί αν θ' αποκτηθεί.

Η ενδεκάδα του «γηραιού» είναι η εξής: Αθανασιάδης, Βούρος, Τσάκλα, Ινίγο, Ρομπ, Σουρλής, Κράιντς, Ντ' Αουσίλιο, Οκάκα, Καϊμπουέ.

Ο Οκάκα με 5 ματς κι 1 γκολ στην εθνική Ιταλίας έχει αγωνιστεί στις Ρόμα, Πάρμα, Ουντινέζε, Σαμπντόρια, Σπέτσια, Μπάρι, Μόντενα, Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ραβένα στη Serie C, καταγράφοντας 26 εμφανίσεις και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα 5 φορές.

Ο ίδιος έχει ξανά δουλέψει με τον άλλοτε προπονητή της Νάπολι στη Γουότφορντ πριν από μία δεκαετία. Στην Premier League με Γουότφορντ και Φούλαμ, μέτρησε 47 αγώνες με 7 γκολ. Έχει αγωνιστεί, παράλληλα και στις Άντερλεχτ, Μπασάκσεχιρ. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Οκάκα δήλωσε για τον Ηρακλή:

«Προπονούμαι με τον Ηρακλή και είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Ο κόσμος εδώ ζει για το ποδόσφαιρο και νιώθω ότι μπορώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Η συνάντησή μου με τον Βάλτερ Ματσάρι, μετά τη συνεργασία μας στη Γουότφορντ, αποτελεί μεγάλη ώθηση για μένα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μπορέσω να υπογράψω».