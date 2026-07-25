Μπολόνια - Ηρακλής: Ο Αθανασιάδης έκανε γκάφα και οι Ιταλοί άνοιξαν το σκορ
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Ο Γιώργος Αθανασιάδης έκανε λάθος και η Μπολόνια προηγήθηκε του Ηρακλή.
Πίσω στο σκορ με 1-0 από το 7' είναι ο Ηρακλής στο φιλικό με τη Μπολόνια.
Ο Αθανασιάδης σε γύρισμα συμπαίκτη του, ενώ δεν πιεζόταν άνοιξε το κοντρόλ, ο Νταλίνγκα πήρε την μπάλα, απέφυγε τον τερματοφύλακα του Ηρακλή κι άνοιξε το σκορ.
Δείτε το γκολ των Ιταλών στο 6'25''
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