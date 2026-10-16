Η επιστροφή ενός ιστορικού ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, η παράδοση 66 ετών, οι μεγάλοι σκόρερ και ο Δημήτρης Πέλκας που ενώνει δύο διαφορετικές εποχές.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα από τα παλαιότερα ποδοσφαιρικά ντέρμπι της. Την Κυριακή (18/10), ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στην Τούμπα, σε μια αναμέτρηση που επιστρέφει στο πρόγραμμα της Super League έπειτα από εννέα χρόνια και 3.521 ημέρες. Τόσες ακριβώς θα έχουν περάσει από τις 26 Φεβρουαρίου 2017, όταν οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για τελευταία φορά στο Καυτανζόγλειο, μένοντας στο 1-1.

Η τελευταία επίσκεψη του Ηρακλή στην Τούμπα για αγώνα πρωταθλήματος ήταν στις 16 Οκτωβρίου 2016. Ακριβώς δέκα χρόνια και δύο ημέρες πριν από το νέο τους ραντεβού. Εκείνο το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ του Βλάνταν Ίβιτς είχε επικρατήσει με 1-0 των «κυανόλευκων», που είχαν τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο τους, χάρη στο γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες στο τρίτο λεπτό.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν τότε στο ρόστερ του «Δικεφάλου» ήταν και ο Δημήτρης Πέλκας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός, που στη συνέχεια έφυγε για τη Φενέρμπαχτσε και επέστρεψε στην Τούμπα, αποτελεί έναν από τους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στις δύο εποχές. Την Κυριακή, η Τούμπα θα φιλοξενήσει ξανά ένα παιχνίδι που για δεκαετίες αποτελούσε σταθερό κομμάτι της ποδοσφαιρικής ζωής της Θεσσαλονίκης. Με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, διαφορετικές συνθήκες.

Η Τούμπα και η παράδοση των 66 ετών

Η ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα ξεκινά από τη σεζόν 1959-60. Σε 53 παιχνίδια με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, οι «ασπρόμαυροι» μετρούν 28 νίκες, ο Ηρακλής 11, ενώ 14 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες. Πάντως, η πρώτη νίκη των «κυανόλευκων» στην Τούμπα σημειώθηκε την πρώτη χρονιά της Α' Εθνικής κατηγορίας, συγκεκριμένα στις 29 Μαΐου 1960, με 1-0.

Η έδρα του ΠΑΟΚ, πάντως, αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για τον Ηρακλή στα τελευταία χρόνια της κοινής παρουσίας τους στη μεγάλη κατηγορία. Οι «ασπρόμαυροι» μετρούν εννέα διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι στον συμπολίτη τους, με τελευταία εκείνη του Οκτωβρίου του 2016.

Στις 5 Μαρτίου 2000 καταγράφηκε η ευρύτερη εντός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή στο πρωτάθλημα, το 4-0, με δύο γκολ του Βασίλη Μπορμπόκη και από ένα των Παντελή Κωνσταντινίδη και Δημήτρη Ναλιτζή. Ξεχωριστή θέση στην προϊστορία έχουν και οι δύο διαδοχικές νίκες του Ηρακλή στην Τούμπα, με 3-0 το 1991 και 1-0 το 1992.

Από τον Κούδα και τον Κωνσταντίνου μέχρι τον Μίετσελ

Η προϊστορία του ΠΑΟΚ – Ηρακλής έχει και τους δικούς της πρωταγωνιστές. Ο Γιώργος Κούδας και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου μοιράζονται μια ξεχωριστή επίδοση, έχοντας πετύχει από επτά γκολ στα ντέρμπι των δύο ομάδων. Ο «Μεγαλέξανδρος» του ΠΑΟΚ από τη μία πλευρά και ο Κύπριος επιθετικός, που άφησε έντονο το αποτύπωμά του με τη φανέλα του Ηρακλή, από την άλλη.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Μάρτσιν Μίετσελ. Ο Πολωνός επιθετικός αγωνίστηκε και στους δύο συλλόγους, σημειώνοντας συνολικά έξι γκολ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πέτυχε χατ τρικ στη νίκη με 3-1 στις 26 Αυγούστου 2006, ενώ είχε σκοράρει και στο 1-0 του Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς.

Στην ιστορία των ντέρμπι έχει τη δική του θέση και ο Φάνης Τουτζιάρης, ο οποίος σκόραρε στις δύο διαδοχικές νίκες του Ηρακλή στην Τούμπα, το 1991 και το 1992, αφήνοντας το όνομά του σε μια από τις καλύτερες περιόδους των «κυανόλευκων» στις επισκέψεις τους στην έδρα του ΠΑΟΚ.

Το τελευταίο ραντεβού στο Καυτανζόγλειο

Στις 26 Φεβρουαρίου 2017 γράφτηκε το τελευταίο κεφάλαιο της μεταξύ τους ιστορίας στο πρωτάθλημα, πριν από τη μακρόχρονη απουσία του Ηρακλή από τη Super League. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Καυτανζόγλειο, σε ένα ντέρμπι που διεξήχθη χωρίς την παρουσία οπαδών του φιλοξενούμενου ΠΑΟΚ, έπειτα από σχετική απαγόρευση του τότε υφυπουργού Αθλητισμού, Γιώργου Βασιλειάδη.

Από εκείνο το απόγευμα μέχρι την Κυριακή θα έχουν μεσολαβήσει 3.521 ημέρες, με τους δύο συλλόγους να ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε τίτλους και έζησε σημαντικές ευρωπαϊκές βραδιές, ενώ ο Ηρακλής χρειάστηκε να περάσει από δύσκολες περιόδους μέχρι να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.