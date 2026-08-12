Φιλική νίκη για τον Volos Elabet στο Πανθεσσαλικό κόντρα στους ερυθρόλευκους.

Στον μικρό τελικό του τουρνουά του Volos Elabet στο Πανθεσσαλικό, η τοπική ομάδα επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού Β'.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ερυθρόλευκη ΠΑΕ:

«Ο Ολυμπιακός Κ23 ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στο φιλικό τουρνουά του Βόλου για την οικονομική ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου, αντιμετωπίζοντας τον Βόλο και ηττήθηκε με 2-1 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι «ερυθρόλευκοι» την προσεχή Παρασκευή 14/08 θα ολοκληρώσουν και το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας στο Πήλιο, όποτε και θα επιστρέψουν στην βάση τους στο Ρέντη.

Στο ματς με αντίπαλο τον Βόλο ο Ολυμπιακός Κ23 εμφανίστηκε καλύτερος από την προηγούμενη φιλική αναμέτρηση με τον Πανιώνιο, επίσης για το τουρνουά, ενώ ο προπονητής της ομάδας Άλβαρο Ρούμπιο προχώρησε για μία ακόμη φορά σε αρκετές δοκιμές.

Στο 21' οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με την ατομική ενέργεια και το δυνατό σουτ του Τζόκα, ενώ στο 45' ο Σαντής «άνοιξε» ωραία την μπάλα στ’ αριστερά για τον Ζουγλή, ο οποίος μπήκε στη μεγάλη περιοχή και έκανε το πλασέ, αλλά έδιωξε με τα πόδια ο Σιαμπάνης.

Ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 67' σημείωσε το 2-0, όταν η μπάλα πήρε μία περίεργη τροχιά μετά από κόντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κατέληξε στον Χαραλαμπόγλου ο οποίος έκανε το πλασέ και ο Κουράκλης απέκρουσε αλλά στην επαναφορά και πάλι ο Χαραλαμπόγλου ήταν αυτός ο οποίος «έγραψε» το 2-0.

Ο Ολυμπιακός Κ23 κατάφερε να μειώσει στο 83', διαμορφώνοντας το τελικό 2-1, με το εκπληκτικό μακρινό σουτ του Μαρτίνη, ενώ στο 90' ο Σιώζιος έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, αλλά το γυριστό πλασέ που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Πιέρ, Κάργας, Ες-Σαουμπί, Χάμζα, Γρόσδης, Χαραλαμπόγλου, Τζόκα, Φάμπιο, Ματίας, Λάμπρου, στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Τσοκάνης, Γκαραβέλας, Κρομμύδας, Βαϊνόπουλος, Φουρτάδο, Κόσελεφ, Τσερεβελάκης, Κόμπα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Άλβαρο Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Ρολάκης, Καρκατσάλης, Αβραμούλης, Κουτσογούλας, Γκοτζαμανίδης, Λιάτσος, Κάπελλας, Ζουγλής, Κολοκοτρώνης, Σαντής, ενώ αγωνίστηκαν και οι Ρέτσος, Αλαφάκης, Τανούλης, Σιώζιος, Πλης, Μίλισιτς, Τουφάκης, Λεγκίσι, Μπιλάλ, Μαρτίνης, Κουράκλης, Αγγελάκης».