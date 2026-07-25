Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη καθώς ο ίδιος αναμένεται να μπει στο αεροπλάνο για τη Σλοβενία όπου βρίσκεται η Χαλ για την προετοιμασία της.

Ο Κώστας Καραπαπάς επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Ολλανδία το πόσο προχωρημένη είναι η μεταγραφή του Κωσταντή Τζολάκη στη Χαλ, με τον ίδιο να επιστρέφει στην Αθήνα νωρίτερα από την υπόλοιπη αποστολή.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ο 24χρονος πορτιέρε αναμένεται να περάσει σήμερα (25/07) από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει στη Σλοβενία όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της αγγλικής ομάδας.

Όπως ανέφερε ο Βρετανός δημοσιογράφος, ο Έλληνας τερματοφύλακας, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά με τα ιατρικά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους νεοφώτιστους της Premier League, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2030.