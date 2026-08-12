Ολυμπιακός: Οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση του Ζότα
Ο Ζότα στάθηκε άτυχος και βγήκε αλλαγή στο 15ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, έχοντας τραυματισμό με τις πρώτες πληροφορίες να έκαναν λόγο για θλάση. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα ο έμπειρος Πορτογάλος ένιωθε πιο καλά την Τετάρτη ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να χρειαστεί να μείνει εκτός ακόμα για ένα διάστημα 2 και πλέον εβδομάδων για να επανέλθει μετά στο 100%.
Φυσικά μένει να φανεί τι θα προκύψει από τις εξετάσεις του. Και βέβαια τι θα εντοπίσει και θα αποφανθεί το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού.
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