Άλκμααρ - Ολυμπιακός: Ο Κάρμο έκανε το 0-2
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Ο Κάρμο στο 45' έγραψε το 2-0 για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Άλκμααρ.
Ο Ολυμπιακός στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκε και δεύτερο γκολ εναντίον της Άλκμααρ.
Στο 45' ο Μουζακίτης από δεξιά εκτέλεσε άψογα το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Κάρμο έφυγε από τα μαρκαρίσματα και με θαυμάσια κεφαλιά σημείωσε το 2-0 για τους Πειραιώτες.
Το γκολ του Κάρμο
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@Photo credits: eurokinissi
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