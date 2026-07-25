Ο Κάρμο στο 45' έγραψε το 2-0 για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Άλκμααρ.

Ο Ολυμπιακός στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκε και δεύτερο γκολ εναντίον της Άλκμααρ.

Στο 45' ο Μουζακίτης από δεξιά εκτέλεσε άψογα το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Κάρμο έφυγε από τα μαρκαρίσματα και με θαυμάσια κεφαλιά σημείωσε το 2-0 για τους Πειραιώτες.

Το γκολ του Κάρμο