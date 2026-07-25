Άλκμααρ - Ολυμπιακός: Ο Έσε έγινε αναγκαστική αλλαγή
Πρόβλημα με τον Σαντιάγο Έσε στον Ολυμπιακό.
Ο Αργεντινός μέσος ένιωσε ενοχλήσεις στο φιλικό με την Άλκμααρ και στο 37' της αναμέτρησης πήγε στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Μασούρας.
Ο Έσε θα κάνει εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σημαντικό πρόβλημα κι αν θα είναι διαθέσιμος για τον πρώτο αγώνα με τη Ναϊμέχεν.
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Η στιγμή της αλλαγής του Έσε
Θυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες κληρώθηκαν με την 3η της Eredivise στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 4 και 11 Αυγούστου. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» με σέντρα στις 21:00.
Η ρεβάνς επί ολλανδικού εδάφους θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα μετά και μισή ώρα νωρίτερα (11/8, 20:30).
Νωρίτερα, ο Έσε είχε αψιμαχία με τον Νταλ, εξαιτίας ενός μαρκαρίσματος και υπήρξε ένταση στο φιλικό.
Δείτε πως σημειώθηκε η ένταση
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