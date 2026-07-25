Ο Ελ Καμπί στο 24' έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό στο σκορ, στο φιλικό με την Άλκμααρ.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 24' στο φιλικό με την Άλκμααρ.

Ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα από δεξιά, η άμυνα έδιωξε πάνω στον Έσε, ο οποίος βρήκε χώρο και προχώρησε, εξαπέλυσε το δεξί σουτ, ο Ντε Μπούσερ απέκρουσε, αλλά η μπάλα πήγε στον Ελ Καμπί και ο Μαροκινός δεν είχε κανένα πρόβλημα να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

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