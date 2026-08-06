Και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα καθώς ανακοινώθηκε από την Παλέρμο.

Μετά από έξι μήνες παρουσίας, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό καθώς η Παλέρμο ανακοίνωσε την απόκτηση του.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε αφήσει τη Κόμο για την Ελλάδα για ένα ποσό κοντά στα 6 εκατ. ευρώ ωστόσο ποτέ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα από τον περασμένο Γενάρη να αποχωρήσει με τη μορφή δανεισμού για την Πάρμα.

Εκεί βρήκε τον παλιό του εαυτό και για αυτό η πρώτη του επιλογή ήταν η επιστροφή στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τον αφήνει εκτός αποστολής για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Τελικά, η Παλέρμο κάλυψε τις οικονομικές ανάγκες του Ολυμπιακού και προχώρησε στην απόκτηση του 30χρονου εξτρέμ, ο οποίος θα τη βοηθήσει να ανέβει ξανά στη Serie A.