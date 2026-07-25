Ολυμπιακός: Η μία στιγμή να σταθείς, η εικόνα του γκολκίπερ και η ποιότητα με τα κουσούρια

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Ολυμπιακό μετά και το χθεσινό φιλικό.

Για άλλο ένα φιλικό , μετά από εκείνα με την 12η στο Βέλγιο Λέουβεν (1-1) και τον 5ο στην Ολλανδία Άγιαξ (0-1), ο Ολυμπιακός προβλημάτισε με την εικόνα του, 11 ημέρες πριν την πρώτη ευρωπαϊκή του μάχη.

Αυτή τη φορά μάλιστα έχασε 0-3 από την 11η στο περασμένο βελγικό πρωτάθλημα Άντβερπ, επαναλαμβάνοντας κάτι που είχαμε δει και πέρυσι στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, δηλαδή να καταρρέει στο β΄ μισό του β΄ ημιχρόνου, δεχόμενος τρία γκολ μέσα σε μόλις ένα δεκάλεπτο. Με τη δικαιολογία της παρουσίας παιδιών από τη Β ομάδα (Κουτσίδης, Φίλης και μετά Μπακούλας) να μην ευσταθεί, καθώς οι Βέλγοι, που σημειωτέον ψάχνουν προπονητή και είναι με υπηρεσιακό στον πάγκο, έπαιξαν με ακόμη περισσότερα νέα παιδιά και δη 17 και 18 ετών.

Τρία φιλικά για τον Ολυμπιακό με ένα γκολ στο ενεργητικό του-εκείνο του Αντρέ Λουίς, που είχε μηδέν λεπτά συμμετοχής με τον Άγιαξ και την Άντβερπ! Και με τις καθαρές ευκαιρίες του χθες να έρχονται μετά το 3-0, για την ακρίβεια μετά το 83ο λεπτό. Με τον Μπακούλα στη μία φάση από άριστη θέση να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, σε μία παρόμοια φάση με του 2-0 της Άντβερπ, αλλά με τη διαφορά ότι ο Βέλγος είχε την ποιότητα να σκοράρει, με καλύτερο τελείωμα. Και με τον Ζότα στην άλλη φάση να αστοχεί με καρφωτή κεφαλιά σε σέντρα του Σάλιακα

Μία από τις ελάχιστες στιγμές του Ολυμπιακού στις οποίες αξίζει να σταθούμε, έστω κι αν έγινε πολύ αργά, στο 90ο λεπτό. Διότι είδαμε επιτέλους μία καλή σέντρα (τη μοναδική καλή σε όλο το 90λεπτο!!!) και είδαμε επιτέλους ένα κυνηγό της ομάδας να πατάει καλά στην περιοχή και να παίρνει με επιτόπιο άλμα μία πραγματικά απειλητική κεφαλιά που έφυγε ελάχιστα άουτ. Ο Ζότα, παρεμπιπτόντως, έπαιξε σε ρόλο καθαρού φορ, με τον Τσικίνιο πίσω του κι αυτή η ιδέα του Μεντιλίμπαρ ίσως μας προϊδεάζει και για τη συνέχεια, τουλάχιστον σε επίπεδο ενδεχόμενου, αφού ο Πορτογάλος δείχνει πολύ επικίνδυνος.

Ο δε Σάλιακας σε μόλις 10 λεπτά παιχνιδιού πρόλαβε, εκτός της καλής σέντρας, να βγάλει δύο πάσες μπροστά και να κόψει με το κεφάλι μία σέντρα πίσω, βγάζοντας μία αίσθηση πολύ γρήγορης προσαρμογής. Όμως, και μακάρι να βγω ψεύτης, μου φάνηκε σε μία δύο στιγμές ότι θα έχει πρόβλημα στο να παίζει σωστά το οφσάϊντ, γιατί στη Γερμανία είχε συνηθίσει να παίζει ως μπακ χαφ στο 3-5-2.

Με αρκετό ενδιαφέρον παρατηρήσαμε και την εικόνα του Πόποβιτς, που για 68 λεπτά ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού, αλλά στο δεκάλεπτο της κατάρρευσης δεν μπόρεσε να αντιδράσει σε καμία περίπτωση, δεχόμενος τα δύο πρώτα γκολ όρθιος (όπως και το γκολ με τον Άγιαξ) και το τρίτο με ανεπιτυχή προσπάθεια επέμβασης, όμως και χωρίς να ευθύνεται για κανένα. Μπορεί, άλλωστε, να του πιστωθούν δύο εξαιρετικές επεμβάσεις, η μία με τα χέρια και η άλλη με τα πόδια, σε ισάριθμα τετ α τετ, κομμάτι που μοιάζει να το έχει.

Γενικά φαίνεται να έχει καλά στοιχεία και προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι ψηφίστηκε ο καλύτερος γκολκίπερ στο περασμένο πρωτάθλημα της Σερβίας. Τον είδαμε σε τρεις περιπτώσεις να παίρνει καλές θέσεις και να μπλοκάρει σουτ των Βέλγων από καλές θέσεις. Ακόμη να δείχνει ταχύς και αποτελεσματικός, βγαίνοντας τρεις φορές πολύ μακριά από την εστία του και διώχνοντας με τα πόδια, θυμίζοντας παγκότερμα Τζολάκη. Περιμένουμε να τον δούμε σε περισσότερες στιγμές να βγαίνει για να μαζεύει μπάλες στον αέρα, σε σέντρες, κάτι που χθες το έκανε σε ένα κόρνερ.

Σίγουρα δεν είναι ωραίο να τρώει τα γκολ ακίνητος και σίγουρα θέλει πολύ δουλειά με την μπάλα στα πόδια, κομμάτι στο οποίο απέχει πολύ του Τζολάκη. Χθες είχε τρεις κακές μεταβιβάσεις, εκ των οποίων η μία πολύ επικίνδυνη, στο ύψος της περιοχής του. «Κάτι» έχει, αλλά δεν ξέρω πόσο έτοιμος είναι να παίξει προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ.

Άσχετο: Ο γαλλικός Τύπος επιμένει, σε σχεδόν καθημερινή βάση στο ρεπορτάζ της Σεντ Ετιέν, ότι ο Ολυμπιακός «πιέζει σκληρά για τη μεταγραφή του Νταβιτασβίλι». Δίνεται η εντύπωση ότι αν φύγει ο Αντρέ Λουίς, θα είναι ο Γεωργιανός εξτρέμ η επιλογή.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Φορτούνης αναμφίβολα δίνει ποιότητα στην ομάδα, ακόμη και σε ημέρες που δεν είναι στα καλύτερα του, όπως στα τελευταία φιλικά (πολύ κακές σέντρες χθες). Θα κάνει, όπως χθες, τρεις καλές ενέργειες, θα δώσει τρεις έξυπνες μπαλιές, θα δώσει μία πάσα για σουτ, θα εκτελέσει έξυπνα ένα φάουλ και, κυρίως, θα πάρει το παιχνίδι της ομάδας πάνω του, φεύγοντας από τα πλάγια και συγκλίνοντας προς τον άξονα. Επιπλέον, κάποιες, όχι πολλές, φορές θα γυρίσει και πίσω να βοηθήσει ανασταλτικά.

Από την άλλη, έχει ένα κουσούρι που το ξέρουμε και που είναι πρόβλημα όταν ο αντίπαλος είναι πιεστικός, όπως οι ομάδες αυτές του Βελγίου και της Ολλανδίας-η δε ΝΕΚ είναι εξαιρετική σε αυτό…Χάνει εύκολα μπάλες ο Φόρτου και δίνει έτσι ευκαιρίες επίθεσης και αντεπίθεσης στον αντίπαλο. Χθες το ίδιο πράγμα έγινε εφτά φορές! Ε, στην έβδομη φορά έγινε η ζημιά, αφού έτσι ξεκίνησε η φάση του 1-0.

Ο έτερος πλαϊνός κυνηγός, ο Ζέλσον, με τα κουσούρια του κι αυτός (μία φορά βρέθηκε σε θέση βολής και το τελείωμα του ήταν απογοητευτικό), παραμένει ο πιο δημιουργικός εξτρέμ. Από δικές του ενέργειες ήρθαν οι δύο από τις τρεις στιγμές (των Φίλη και Μπακούλα). Κέρδισε τρία φάουλ και μία κίτρινη με τις ενέργειες του. Συνεργάστηκε με τον Φορτούνη καλά. Αλλά κι έκλεψε επανειλημμένως μπάλες και γενικά το πάλεψε κι ανασταλτικά.

Ο Πορτογάλος έχει προσωπικότητα, αλλά έχει και μεγάλη επιπολαιότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις έκανε πάλι πράγματα εξεζητημένα, χωρίς κανένα νόημα, σε άλλες κόπηκε εύκολα, οι σέντρες του συνήθως δεν ήταν οι καλύτερες. Νομίζω, πάντως, ότι ακόμη κι έτσι, απ΄ όσα έχουμε δει, θα είναι πάλι ο πιο βασικός εξτρέμ στο ξεκινημα της σεζόν.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔