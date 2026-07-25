Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαυροβούνιου χαφ, Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Όπως αναμενόταν, ο Νόβιτσα Εράκοβιτς είναι ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού. Λίγες ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δυο πλευρών ο Μαυροβούνιος χαφ έφτασε στο Αγρίνιο, υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε.

Την τελευταία τριετία ήταν κάτοικος Κύπρου για λογαριασμό της Ομόνοιας, με την οποία μέτρησε 74 συμμετοχές, με 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Προέρχεται από σεζόν με 27 εμφανίσεις με το Τριφύλλι, με ένα γκολ και μια ασίστ, ενώ στέφθηκε πρωταθλητής Κύπρου.

Θυμίζουμε πως προχωρημένη είναι η περίπτωση του Μάρβελους Νακάμπα, ο οποίος μετά την έκδοση της βίζας του θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Από εκεί και πέρα ο Παναιτωλικός είναι ενεργός στην αγορά και για την ενίσχυση του στη γραμμή κρούσης, καθώς χρειάζεται εξτρέμ και φορ.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Νόβιτσα Εράκοβιτς (Novica Erakovic) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Γεννήθηκε στο Μαυροβούνιο στις 12.11.1999. Στη χώρα του αγωνίστηκε στη Sutjeska Niksic (κατακτώντας πρωτάθλημα και κύπελλο) και με δανεισμό στη FK Lovcen. Από το καλοκαίρι του 2023 αγωνίζονταν στην Ομόνοια με την οποία κατέκτησε την προηγούμενη σεζόν το πρωτάθλημα Κύπρου και αποχώρησε στις αρχές του μήνα. Είναι διεθνής με την Εθνική ανδρών του Μαυροβουνίου.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».