Ο Παναιτωλικός έφτασε σε συμφωνία με τον 26χρονο Μαυροβούνιο χαφ, Νοβίτσα Εράκοβιτς, ο οποίος έπαιζε στην πρωταθλήτρια Κύπρου, Ομόνοια.

Ημέρες μεταγραφικών εξελίξεων στον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες έχουν φέρει σε τελικό στάδιο την περίπτωση του Μάρβελους Νακάμπα (απομένει η έκδοση βίζα για να ταξιδέψει στην Ελλάδα), ενώ έχουν καταλήξει και στον εκλεκτό για την ενίσχυση στα χαφ. Ο λόγος για τον Νοβίτσα Εράκοβιτς.

Πρόκειται για 26χρονο μέσο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8», ενώ έχει ευχέρεια να παίξει τόσο στο «6» όσο και στο «10». Είναι δεξιοπόδαρος, ύψους 1,87μ. και έχει δυο συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Ο Τίτορμος έχει φτάσει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την επισημοποίηση της μεταγραφής, η οποία είναι «κλεισμένη».

Τις περισσότερες συμμετοχές τις έχει κάνει με την Σουτιέσκα Νίκσιτς της πατρίδας του, με την οποία έχει 132 εμφανίσεις, με 10 γκολ και 16 ασίστ, ενώ πανηγύρισε πρωτάθλημα (2021-22) και κύπελλο (2022-23). Την τελευταία τριετία ήταν κάτοικος Κύπρου για λογαριασμό της Ομόνοιας, με την οποία μέτρησε 74 συμμετοχές, με 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Προέρχεται από σεζόν με 27 εμφανίσεις με το Τριφύλλι, με ένα γκολ και μια ασίστ, ενώ στέφθηκε πρωταθλητής Κύπρου. Το συμβόλαιο του ολοκληρώθηκε στο φινάλε της σεζόν και πλέον θα μετακομίσει στο Αγρίνιο.

Θυμίζουμε πως ο Παναιτωλικός είναι ενεργός στην αγορά και για την ενίσχυση του στη γραμμή κρούσης, καθώς χρειάζεται εξτρέμ και φορ.