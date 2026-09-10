Superleague: Το πρόγραμμα των αγώνων από την 5η έως την 16η αγωνιστική
Γνωστό έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) το πρόγραμμα της Superleague από την 5η έως και την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής είχε σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου μεταξύ άλλων όρισε τα παιχνίδια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
5η αγωνιστική
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
- 19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά
- 19:30 Άρης – Ηρακλής
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
- 18:00 Βόλος – ΑΕΚ
- 19:00 ΟΦΗ – Αστέρας ΑΚΤΟR
- 19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
- 21:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
6η αγωνιστική
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
- 19:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ
- 19:30 Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
- 17:00 Ηρακλής – Λεβαδειακός
- 17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός
- 19:00 Άρης – Βόλος
- 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
- 18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα
7η αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
- 17:00 Λεβαδειακός – Βόλος
- 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
- 16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ
- 17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
- 19:00 Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR
- 20:00 Κηφισιά – Άρης
- 21:00 ΠΑΟΚ – Ηρακλής
8η αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
- 19:00 Ηρακλής – Κηφισιά
- 19:30 Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός
- 20:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
- 16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα
- 18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός
- 19:30 Άρης – Ατρόμητος
- 20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
9η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
- 19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
- 17:00 Λεβαδειακός – Άρης
- 18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ
- 19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR
- 21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
- 18:00 Ατρόμητος – Βόλος
- 19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής
10η αγωνιστική
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
- 17:00 Βόλος – Κηφισιά
- 19:30 Άρης – Παναιτωλικός
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
- 17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός
- 17:00 Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα
- 19:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος
- 20:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός
- 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
11η αγωνιστική
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
- 19:30 Καλαμάτα – ΑΕΚ
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
- 16:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
- 17:00 Παναιτωλικός – Βόλος
- 19:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής
- 19:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
- 19:30 ΠΑΟΚ – Κηφισιά
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
- 17:00 Αστέρας AKTOR – Άρης
12η αγωνιστική
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
- 17:00 Βόλος – Αστέρας AKTOR
- 20:00 Κηφισιά – Καλαμάτα
- 21:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
- 17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
- 17:30 ΟΦΗ – Λεβαδειακός
- 19:00 Άρης – Ολυμπιακός
- 21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
13η αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
- 20:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
- 15:00 Καλαμάτα – Λεβαδειακός
- 16:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
- 19:00 Παναθηναϊκός – Άρης
- 19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος
- 20:00 ΟΦΗ – Ηρακλής
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
- 19:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος
14η αγωνιστική
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
- 17:00 Καλαμάτα – Παναιτωλικός
- 19:30 Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
- 21:00 Ηρακλής – Άρης
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
- 17:00 Ατρόμητος – Ολυμπιακός
- 19:00 ΑΕΚ – Βόλος
- 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου
- 19:00 Κηφισιά – ΟΦΗ
15η αγωνιστική
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου
- 17:00 Βόλος – Λεβαδειακός
- 19:30 Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ
- 20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
- 17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
- 19:00 Παναθηναϊκός – Ηρακλής
- 19:30 Άρης – ΑΕΚ
- 19:30 ΟΦΗ – Καλαμάτα
16η αγωνιστική
Σάββατο 9 Ιανουαρίου
- 17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
- 19:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος
- 19:30 Καλαμάτα – Ολυμπιακός
- 20:00 Ηρακλής – Βόλος
Κυριακή 10 Ιανουαρίου
- 17:00 Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός
- 19:30 Άρης – ΠΑΟΚ
- 19:30 Παναιτωλικός – Κηφισιά
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