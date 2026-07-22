Το επιβλητικό άγαλμα με τη μορφή του Τίτορμου μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/7) στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου του Παναιτωλικού για την απαραίτητη προετοιμασία.

Θέμα χρόνου είναι η αναμενόμενη τοποθέτηση και παρουσίαση του επιβλητικού αγάλματος με τη μορφή του Τίτορμου, το οποίο θα δεσπόζει στην είσοδο του γηπεδού του Παναιτωλικού, μπροστά από το σημείο που βρίσκεται η μπουτίκ.

Το ψους περίπου 4 μέτρων άγαλμα μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/7) στον περιβάλλοντα χώρο του «σπιτιού» των Καναρινιών και αναμένεται να τοποθετηθεί στο βάθρο που έχει κατασκευαστεί. Όπως είναι προφανές, λόγω του μεγάλου όγκου του αποφασίστηκε η μεταφορά του να γίνει βράδυ, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Το άγαλμα που θα αποτελεί το τοπόσημο της έδρας των Αγρινιωτών είναι δημιούργημα του... ντόπιου γλύπτη, Δημήτρη Στούμπου, και με την παρουσίαση του θα ολοκληρωθεί ακόμα ένα σημαντικό «κεφάλαιο» των εργασιών ανάπλασης του γηπέδου, με την τελική διαμόρφωση της κεντρικής εισόδου του.

Από την Πέμπτη (23/7) θα αρχίσει η απαραίτητη προεργασία ώστε ο Τίτορμος να πάρει τη θέση του μπροστά στην μπουτίκ, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Αξιοσημείωτο, ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αναμένονται εξελίξεις και αναφορικά με το τρίτο υποέργο του γηπέδου, αυτό του μουσείου. Οι απαιτούμενες διαδικασίες από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρούν και σύντομα αναμένεται να οριστεί η ανάδοχος εταιρεία.