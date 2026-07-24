Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sport5» το deal του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Μπερ Σεβά για τον Κινγκς Κάνγκουα προβλέπει ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 25%.

Από τη στιγμή που η ΑΕΚ άφησε σε δεύτερη μοίρα την περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα, έπειτα από τη συμμετοχή του στο ματς με τη Βίκινγκουρ, ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε την επαφή που είχε κάνει από τον Μάιο, κινήθηκε γρήγορα και έφτασε σε συμφωνία με την Χάποελ Μπερ Σεβά.

Το Τριφύλλι θα επενδύσει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, δίχως τα μπόνους, για να κάνει δικό του τον Αφρικανό χαφ και όπως υποστηρίζει δημοσίευμα του «Sport5» το deal προβλέπει ποσοστό ενδεχόμενης μεταπώλησης για τους Ισραηλινούς της τάξης του 25%.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η Χάποελ δεν θα βάλει ολόκληρο το ποσό στα ταμεία της, καθώς ποσοστό μεταπώλησης είχε κρατήσει και η πρόηγουμενη ομάδα του, ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Ισραηλινοί είχαν δώσει 650.000 ευρώ για να αποκτήσουν τον Κάνγκουα και οι Σέρβοι διατήρησαν το 20% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, κάτι που σημαίνει πως θα εισπράξουν 670.000 ευρώ από τα χρήματα που θα δώσουν οι Πράσινοι και η Χάποελ θα κρατήσει 3,35 εκατ. ευρώ.

Στη διετία του στην ομάδα του Ισραήλ ο Κάνγκουα μέτρησε 83 συμμετοχές, 29 γκολ και 19 ασίστ. Στην πρώτη του χρονιά κατέκτησε το Κύπελλο Ισραήλ, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Super Cup.