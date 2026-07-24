Η μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα στον Παναθηναϊκό πήρε επίσημη μορφή με την ανακοίνωση της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Λίγα λεπτά μετά την είδηση της οριστικής συμφωνίας μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, ήρθε και η επισημοποίηση της κίνησης αυτής, από την πλευρά των Ισραηλινών.

Η Χάποελ έκανε ένα ποστάρισμα στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media κι έγραψε:

«Έχει συμφωνηθεί η μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα στον ελληνικό σύλλογο Παναθηναϊκό. Ο Κινγκς θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα εναντίον της Βίκινγκουρ και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο».

Από τον Παναθηναϊκό δεν θα υπάρξει κάτι ανάλογο, αφού εκκρεμούν ακόμα οι ιατρικές εξετάσεις του 27χρονου κεντρικού μέσου από την Ζάμπια, στις οποίες και θα υποβληθεί την επόμενη Παρασκευή (31/07), όταν και θα έρθει στην Αθήνα, αφότου έχει αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι της Χάποελ Μπερ Σεβά με τη Βίκινγκουρ την Τετάρτη (29/07).

Αν πάνε όλα όπως αναμένονται εκείνος θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους «πρασίνους», το οποίο θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και θα του αποφέρει ένα ποσό της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

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