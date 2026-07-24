Στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι για τον Μαντί Καμαρά του ΠΑΟΚ έχουν ρωτήσει ισπανικοί και γερμανικοί σύλλογοι, ενώ έχει απορριφθεί ήδη η Κρουζέιρο.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αντίρρηση να παραχωρήσει τον Μαντί Καμαρά, σύμφωνα με Γάλλο ρεπόρτερ.

Ο Σεμπαστιάν Ντενίς του footmercato ανέφερε ότι ο 29χρονος (28/2/97) μέσος, ο οποίος έχει 30 ματς και 1 γκολ με την εθνική ομάδα της Γουϊνέας, απασχολεί γερμανικές και ισπανικές ομάδες, τις οποίες και γνωστοποίησε, ενώ έχει απαντήσει αρνητικά στην βραζιλιάνικη Κρουζέιρο.

Στο ποστάρισμά του ο Γάλλος ρεπόρτερ, υποστηρίζει, παράλληλα, ότι ο παίκτης δεν έχει δεχθεί ν' ανανεώσει το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι του 2027. Ο Καμαρά θυμίζουμε ότι έως τώρα με τον ΠΑΟΚ έχει 91 συμμετοχές, 12 γκολ και 3 ασίστ.

«Αρνούμενος να ανανεώσει, ο μέσος από τη Γουινέα Μαντί Καμαρά τέθηκε στην αγορά από τον ΠΑΟΚ. Σε εξαιρετική φόρμα και με τεράστια εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτός ο πολύπλευρος παίκτης έχει ήδη απορρίψει την Κρουζέιρο από τη Βραζιλία.

Η Χετάφε, η Ράγιο Βαγεκάνο, η Φράιμπουργκ και η Μάιντς έχουν ήδη κάνει έρευνα».

Το ποστάρισμα για τον Καμαρά