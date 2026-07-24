ΠΑΟΚ: «Καμαρά για ισπανικές και γερμανικές ομάδες»
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αντίρρηση να παραχωρήσει τον Μαντί Καμαρά, σύμφωνα με Γάλλο ρεπόρτερ.
Ο Σεμπαστιάν Ντενίς του footmercato ανέφερε ότι ο 29χρονος (28/2/97) μέσος, ο οποίος έχει 30 ματς και 1 γκολ με την εθνική ομάδα της Γουϊνέας, απασχολεί γερμανικές και ισπανικές ομάδες, τις οποίες και γνωστοποίησε, ενώ έχει απαντήσει αρνητικά στην βραζιλιάνικη Κρουζέιρο.
Στο ποστάρισμά του ο Γάλλος ρεπόρτερ, υποστηρίζει, παράλληλα, ότι ο παίκτης δεν έχει δεχθεί ν' ανανεώσει το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι του 2027. Ο Καμαρά θυμίζουμε ότι έως τώρα με τον ΠΑΟΚ έχει 91 συμμετοχές, 12 γκολ και 3 ασίστ.
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«Αρνούμενος να ανανεώσει, ο μέσος από τη Γουινέα Μαντί Καμαρά τέθηκε στην αγορά από τον ΠΑΟΚ. Σε εξαιρετική φόρμα και με τεράστια εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτός ο πολύπλευρος παίκτης έχει ήδη απορρίψει την Κρουζέιρο από τη Βραζιλία.
Η Χετάφε, η Ράγιο Βαγεκάνο, η Φράιμπουργκ και η Μάιντς έχουν ήδη κάνει έρευνα».
Το ποστάρισμα για τον Καμαρά
🚨🇬🇷 #PAOK |— Sébastien Denis (@sebnonda) July 24, 2026
🇬🇳 Refusant de prolonger, le milieu guinéen Mady Camara a été placé sur le marché par le PAOK
🔥 En pleine forme et fort d'une énorme expérience (80 matchs de Coupe d'Europe), ce profil très complet a déjà recalé Cruzeiro 🇧🇷
🎯Getafe, le Rayo Vallecano 🇪🇸,… pic.twitter.com/onCYX78rWU
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