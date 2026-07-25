Η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη βρίσκεται πλέον στο πιο κρίσιμο σημείο της, με τις τελευταίες ώρες να φέρνουν σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ.

Το κλίμα έχει αλλάξει αισθητά, η επικοινωνία μεταξύ των δύο συλλόγων είναι πλέον καλύτερη και στην Τούμπα επικρατεί μεγαλύτερη αισιοδοξία από κάθε άλλη στιγμή ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί.

Όπως αποκάλυψε το Gazzetta από την Τετάρτη (22/7), στον ΠΑΟΚ υπήρχε η πεποίθηση ότι η υπόθεση οδηγείται σε θετική κατάληξη και οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση.

Οι επαφές συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, με στόχο να βρεθεί η χρυσή τομή και να δοθεί το οριστικό «πράσινο φως» από τη γερμανική ομάδα. Η Άουγκσμπουργκ εξακολουθεί να ζητά υψηλότερο οικονομικό αντάλλαγμα, έχοντας ως σημείο αναφοράς τις προτάσεις που είχε δεχθεί από την Κόβεντρι και τον Ολυμπιακό.

Η στάση του CEO της Άουγκσμπουργκ

Σημείο «κλειδί» στις διαπραγματεύσεις των δύο συλλόγων είναι η στάση του Μίχαελ Στρίελ, διευθύνοντα συμβούλου της Άουγκσμπουργκ, που μέχρι στιγμής δεν έχει ανάψει το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του deal.

H στάση του Στρίελ μοιάζει να είναι αυτή την στιγμή το μεγαλύτερο εμπόδιο. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αυξήσει περαιτέρω την προσφορά του, καθώς έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική οικονομική υπέρβαση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Ο ίδιος ο Γιαννούλης δεν έχει αλλάξει ούτε στιγμή στάση. Έχει ενημερώσει τη γερμανική ομάδα ότι, για προσωπικούς λόγους, επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα και είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Μάλιστα, δεν θα αγωνιστεί ούτε στο σημερινό φιλικό παιχνίδι της Άουγκσμπουργκ με τη Σααρμπρίκεν, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το παράθυρο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεσή του.

Το πότε θα υπάρξει η οριστική συμφωνία δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Μπορεί να συμβεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, μπορεί να χρειαστούν λίγες ημέρες ακόμη. Ωστόσο, η ουσία είναι πως οι δύο πλευρές έχουν κάνει σημαντικά βήματα προσέγγισης και η μεταγραφή βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή της.

Στόχος του ΠΑΟΚ είναι να κλείσει το θέμα το συντομότερο δυνατό, ώστε ο Δημήτρης Γιαννούλης να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα και να δηλωθεί στη λίστα για την επόμενη ευρωπαϊκή φάση.