Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Σάββατο σήμερα (25/07) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Αρχικά στις 13:15 (ΕΡΤ2 Σπορ), η εθνική ομάδα στο πόλο θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιταλία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Ελλάδα να διεκδικεί μία θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Αργότερα στις 16:00, ο Ολυμπιακός (Cosmote Sport 1) θα δώσει ένα ακόμη φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στην Άλκμααρ. Στις 18:30 (ΕΡΤ Sports 1) η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Νέφτσι με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Champions League Γυναικών.

Τέλος, στις 19:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) έχει πρεμιέρα το πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου που θα διεξαχθεί στον Βόλο, με την παρουσία σπουδαίων αθλητών όπως του Μίλτου Τεντόγλου, του Μανώλη Καραλή, της Κατερίνας Στεφανίδη, αλλά και της Ελίνας Τζένγκο.

Οι μεταδόσεις της ημέρας