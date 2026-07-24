Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Η Χάμαρμπι έκανε μεταγραφή ρεκόρ στη Σουηδία
Η Χάμαρμπι είναι πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Αν ο Δικέφαλος περάσει τη Ντιναμό Κιέβου και οι Σουηδοί την Άντερλεχτ με την οποία ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην έδρα τους, τότε οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και ο ΠΑΟΚ θα βρει στον δρόμο του την πιο ακριβή μεταγραφή στο σουηδικό ποδόσφαιρο.
Οι Σκανδιναβοί έχουν συνηθίσει να πουλάνε ακριβά κι όχι ν' αγοράζουν. Η Χάμαρμπι, όμως, έδωσε 3,6 εκατ. ευρώ (40 εκατ. σουηδικές κορόνες) για να πάρει τον Αμίν Μπουντρί από την Los Angeles FC. Στο MLS ο 22χρονος διεθνής με την ελπίδων Σουηδός (με καταγωγή από το Μαρόκο) δεν προσαρμόστηκε κι έτσι γύρισε στην πατρίδα του, ενώ στο παρελθόν έπαιξε σε Βενέτσια και ΓΚΑΪΣ.
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Ο Αμίν Μπουντρί, ο οποίος ήταν στις εξέδρες του αγώνα με την Άντερλεχτ δήλωσε σε συνέντευξή του: «Δεν ήθελα να είμαι στην Αμερική. Δεν μου βγήκε σε καλό. Λίγο διαφορετική κουλτούρα, ο τρόπος που κάνουν τα πράγματα. Λίγο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ήταν καλά εκεί, απλά όχι για μένα. Να περιμένουν πολλά από εμένα οι οπαδοί. Η Χάμαρμπι μπορεί να κοντράρει οποιονδήποτε αντίπαλο».
Στην ερώτηση για το αν νιώθει βάρος που αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή που έγινε ποτέ στο σουηδικό πρωτάθλημα, απάντησε: «Λατρεύω τα μίντια. Τα λατρεύω».
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