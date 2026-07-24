ΠΑΟΚ δυνατός αλλά η δουλειά δεν τελείωσε και χρειάζεται τεράστια εγρήγορση σε όλα…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει μετά την πρώτη σπουδαία και κρίσιμη νίκη του ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας λεπτομέρειες της αναμέτρησης.

Πήγε καλά το πρώτο βράδυ της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ! Αγωνία υπήρχε για το νέο ξεκίνημα, αλλά η τεράστια προσπάθεια των παικτών του Λίσι δικαιώθηκε με το 2-3!

Πριν λίγα χρόνια στο πρώτο ματς της σεζόν στη Βουλγαρία, το ξεκίνημα ήταν παρόμοιο. Όλα στραβά με γκολ στην πρώτη φάση του αντιπάλου και προβλήματα με τραυματισμούς! Ήρθε η σκέψη στο μυαλό, αλλά οι ασπρόμαυροι παικταράδες δεν είχαν τέτοιες διαθέσεις. Ο Τάχα Άλι χτύπησε στον ώμο, η ομάδα έμεινε με δέκα, παρολ’ αυτά οι παίκτες του Λίσι έπαιζαν! Ρίσκαραν μια και η λογική «λέει» ότι σε εκείνο το διάστημα απλά… τρως το χρόνο μέχρι να ξαναβρεθείς με 11. Μιχαηλίδης, Ζίβκοβιτς, Ντέλιας έκρυψαν την μπάλα σε κάθετη ανάπτυξη και το 1-1 τα γύρισε όλα, μας έβγαλε και από το μυαλό τη Σόφια…



Μέχρι το 70’ ο ΠΑΟΚ του Λίσι με τους καλούς σε τεχνική Μιχαηλίδη και Χατζηδιάκο να έχουν μπροστά τους την ασφάλεια που ακούει στο όνομα… Σανταμαρία, είχε τον απόλυτο έλεγχο. Εκεί γύρισε το πράγμα που εξηγείται μέχρι ενός σημείου:



- Η κόπωση που βγάζει το πρώτο ματς στα τελειώματά του



- Η ποιότητα και υπομονή του αντιπάλου που ψύχραιμα έκανε το παιχνίδι του και κέρδιζε μέτρα.



- Το φρεσκάρισμα που δεν πρόλαβε να κάνει πιο νωρίς ο Λίσι, σε λάθος του που παραδέχθηκε μόνος του!



- Η αναστάτωση και στην κερκίδα από ένα περιστατικό, κερκίδα που μέχρι τότε ήταν μόνο ΠΑΟΚ…



Το θωρηκτό τους…. Πονομαρένκο τα έχασε και το ματς έληξε με σκορ που δίνει αυτοπεποίθηση στον ΠΑΟΚ ΟΧΙ όμως και σιγουριά.



Μεγάλη η ποιότητα με την οποία βγαίνει η μπάλα με Μιχαηλίδη- Χατζηδιάκο και τον Σανταμαρία μπροστά τους. Ασφάλεια από τον Γάλλο που ανέτοιμος έκανε τέτοιο ματς.



Μπράβο στον Γκόμεζ που ανταποκρίθηκε από το πουθενά, αλλά και στον Τάισον που έδωσε πολλά στην ομάδα παίζοντας και άμυνα.



Η ελευθερία των παικτών φέτος θα δώσει πολλά στον Ζαφείρη, ενώ ο Ντέλιας που και χθες είχε στιγμές αδιανόητης ποδοσφαιρικής μαγείας, θα πρέπει μόνος του να τιθασεύσει αυτήν την ελευθερία που τον οδηγεί μερικές φορές σε παρατραβηγμένες κινήσεις. Θα το βρει αυτός…



Ο Λίσι εκθείασε την Ντιμαμό, φυσικά δεν ανακήρυξε πολυτιμότερο στην ομάδα του και παραδέχθηκε ότι για πρώτο ματς σεζόν μπορούσε και έπρεπε να φρεσκάρει πιο γρήγορα την ενδεκάδα. Ο Κεντζιόρα μας είπε ότι η πρόκριση παραμένει ανοικτή και αυτό είναι το πιο βασικό που ισχύει και κρατάμε ενόψει ερχόμενης εβδομάδας!



* Όπως γράφαμε όλο το περασμένο διάστημα. Οι δύσκολες κληρώσεις σε κρατούν 1000% συγκεντρωμένο. Και ο ΠΑΟΚ έχει απόλυτη ανάγκη μία τέτοια κατάσταση. Η αρχή έγινε…



* Ο Λίσι «αγοράζει». Δείχνει έξυπνος και προφανώς έχει αντιληφθεί πόσο καθοριστικά είναι τα πρώτα παιχνίδια, ώστε να αντιμετωπιστούν αποκομμένα από την άλλη σεζόν. Όσον αφορά στον Μάτος, αν είναι να χρειάζεται και πέντε μέρες παραπάνω για να φέρνει… Σανταμαρία, χαλάλι του. Ποιότητα…

* Γιατί τέτοια διαιτησία στον ΠΑΟΚ; Εντελώς άλλα κριτήρια σε φάουλ και κάρτες, ενώ και το τράβηγμα-πέναλτι στον Μύθου φυσικά και δίνεται!

Από την άλλη; Πολωνός διαιτητής στο δεύτερο ματς της Τούμπας; Πολωνός; Με τέτοια κακή-περίεργη παράδοση για τον ΠΑΟΚ τελευταία; Πολωνός σε ματς με Ουκρανούς που έχουν τόσο καλή αντιμετώπιση; Τίποτα δεν είναι απλό, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ο ΠΑΟΚ «καίγεται» στο ξεκίνημα, παίζει πάρα πάρα πολλά και πιστεύω ότι όλοι είναι σε απόλυτη εγρήγορση.