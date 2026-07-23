Η Καλαμάτα θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Λεβαδειακό (24/7,18:00) στην πρώτη της φιλική αναμέτρηση μέσα στο διάστημα της προετοιμασίας της.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα έχει την ευκαιρία να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την εικόνα της ομάδας του, λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League.

H Kαλαμάτα ανακοίνωσε φιλικό τεστ απέναντι στον Λεβαδειακό, αύριο Παρασκευή (24/7) και ώρα 18:00. Με αυτόν τον τρόπο το επιτελείο της Μαύρης Θύελλας θα αξιολογήσει τις προσθήκες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και θα δοκιμάσει στην πράξη όσα δουλεύει μαζί με τους ποδοσφαιριστές τις τελευταίες εβδομάδες.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Μεσσηνίας ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της στο Πήλιο και αυτή τη στιγμή διεξάγει το δεύτερο κομμάτι στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας.

Το πρόγραμμα των φιλικών της Καλαμάτας θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με ένα από τα επόμενα παιχνίδια να έχει οριστεί για την 1η Αυγούστου, όταν η Μαύρη Θύελλα θα αντιμετωπίσει την Τζιλάνι από το Κόσοβο.

